Yalova’da deprem anıtının tahrip edilmesine tepki

YALOVA'da, 17 Ağustos Marmara Depremi’nde yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu deprem anıtındaki mermer bloklar, kimliği belirsiz kişilerce boyanıp, kırılarak tahrip edildi.17 Ağustos Deprem Parkı’ndaki deprem anıtında, faciada hayatını kaybeden 2 bin 504 kişinin isimlerinin yazılı olduğu mermer bloklar, kırılıp sprey boya ile boyandı. Kimliği belirsiz kişiler, mermerlerin üzerine isim yazıp çizimler yaptı. Anıtta zarar verildiğini görüp duruma tepki gösteren çevre sakinleri, belediyeye şikayette bulunarak önlem alınmasını istedi.Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da açıklama yaparak olay nedeniyle üzgün olduğunu söyledi. Başkan Salman, şöyle konuştu:"17 Ağustos Marmara Depremi’nde yaşamını yitiren vatandaşlarımızın isimlerinin bulunduğu alanın kırılarak, sprey boyalarla boyanarak zarar verilmesi kime ne kazandırıyor bilemiyorum. O anıt depremde yaşamını yitirenler adına yapıldı. Deprem anıtına zarar verenlere sesleniyorum; depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza saygınız olsun. Birkaç gün içerisinde deprem anıtını yeniden düzenleyeceğiz. Kimsenin endişesi olmasın. Ancak tüm vatandaşlarımızı yapılanları koruma hususunda duyarlı olmaya davet ediyorum.”

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