Yalova’da daha önce görülmeyen semender türleri tespit edildi

YALOVA’da Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen arazi çalışmaları kapsamında Balinler mevkiinde 'Doğulu Kuzey Şeritli Semenderi' ve 'Anadolu Pürtüklü Semenderi' türleri tespit edildi.Konuyla ilgili yapılan açıklamada Doğulu Kuzey Şeritli Semenderi hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:"Doğulu Kuzey Şeritli Semenderi, Salamandridae familyasından, 10- 16 cm boyunda, Türkiye’nin kuzeyinde, Ermenistan’ın kuzeybatısında, Gürcistan ve Rusya’nın güneyinde yaşayan bir semender türüdür. Habitatı orman içi, orman açıklıkları, yol kenarları, su kenarları çayırlar, tarlalar bağ, bahçelerdir. Ön ve arka bacaklar arasında gümüşi şerit bulunur, karın tarafı lekesizdir. Erkekler dişilerden daha büyüktür, erkeklerinde üreme sırt ile kuyruk kristası (ibik ,yüzgeç) ayrık olup sırt ve kuyruk kristası yüksek ve tırtıklıdır, sırt yüzgecinin yüksekliği 24 mm’ye kadar olabilir. Ventral koyu ve açık turuncu renktedir. Nispeten durgun ve az akan sularda yaşarlar, hatta alçak yerlerde suların daimi olması bile gerekmez, üreme devrelerini yazın kuruyan sularda da geçirebilirler. Karasal devrede deri pürtüklüdür. Türün yayılış alanları Marmara, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, toplam Vücut uzunluğu 12- 16 cm’dir. Vücut üzerinde siğil şeklinde kabarcıklar olduğundan bu isim verilmiştir. Bu kabarcıklar özellikle karasal dönemde çok belirgindir, üreme zamanı kesintili bir sırt ve kuyruk yüzgeci meydana gelir. Kuyruk yanlardan basıktır. Hayvanın sırt tarafı esmerdir ve bu renk yeşilimsi, grimsi kahverengimsi tonlara doğru değişebilir. Zemin renk üzerinde az ya da çok bariz siyah lekeler mevcuttur. Dişilerin sırt tarafında sarı ve ya kahverengi ince bir şerit uzanır. Karın tarafı sarı veya portakal kırmızımsıdır. Bu renk üzerinde ise koyu lekeler mevcuttur. Düşük irtifada sucul evre kış ve ilkbahar aylarını kapsar (Aralık - Nisan arası) Sudaki lavralar Haziran ayına kadar görülebilir."

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