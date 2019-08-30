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Yalova’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
30 AĞUSTOS Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü, Yalova'da coşkuyla kutlandı. Tören geçişi büyük ilgi gördü. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’inci yıldönümü kutlamaları, Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda...
GENEL 30.08.2019, 11:50
30 AĞUSTOS Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü, Yalova'da coşkuyla kutlandı. Tören geçişi büyük ilgi gördü.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’inci yıldönümü kutlamaları, Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törende, Yalova Valisi Muammer Erol, Garnizon Komutanı ve Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik ile Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Öğretmen Albay Şevki Sesli, günün önemine ilişkin konuşma yaptı. Albay Sesli, şunları söyledi:
"Afyonkarahisar, Dumlupınar Meydan Muharebesi ve onun son safhası olan 30 Ağustos Zaferi, Türk tarihinin en önemli dönüm noktasını oluşturur. Türk ulusunun gerçekleştirdiği bu kesin sonuçlu ve dünya tarihine de yeni bir yön veren bu zaferin eşine az rastlanır. Osmanlı Devleti’ni paylaşma gayretinde olan Batılı devletler bu fırsatı dünya sonunda yakalamış ve ülkeyi yönetenlerin de aczinden yararlanarak Sevr Anlaşması’yla hedeflerine ulaşmak istemişlerdir. Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak işgal devletlerine karşı başlatmış olduğu ulusal bağımsızlık savaşı, 30 Ağustos 1922 günü dünyanın en güçlü devletleri tarafından desteklenen işgalci Yunan ordusuna karşı kazanılmış Başkomutanlık Meydan Muharebesi’yle amacına ulaşmıştır."
Konuşmaların ardından, Necmettin Erbakan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Deniz Özlem, ‘30 Ağustos’ adlı şiirini okudu. YAFEM ekibinin kılıç-kalkan gösterisi ise beğeni topladı. Kutlamalar, askeri birliklerin tören geçişleriyle sona erdi.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’inci yıldönümü kutlamaları, Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törende, Yalova Valisi Muammer Erol, Garnizon Komutanı ve Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik ile Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Öğretmen Albay Şevki Sesli, günün önemine ilişkin konuşma yaptı. Albay Sesli, şunları söyledi:
"Afyonkarahisar, Dumlupınar Meydan Muharebesi ve onun son safhası olan 30 Ağustos Zaferi, Türk tarihinin en önemli dönüm noktasını oluşturur. Türk ulusunun gerçekleştirdiği bu kesin sonuçlu ve dünya tarihine de yeni bir yön veren bu zaferin eşine az rastlanır. Osmanlı Devleti’ni paylaşma gayretinde olan Batılı devletler bu fırsatı dünya sonunda yakalamış ve ülkeyi yönetenlerin de aczinden yararlanarak Sevr Anlaşması’yla hedeflerine ulaşmak istemişlerdir. Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak işgal devletlerine karşı başlatmış olduğu ulusal bağımsızlık savaşı, 30 Ağustos 1922 günü dünyanın en güçlü devletleri tarafından desteklenen işgalci Yunan ordusuna karşı kazanılmış Başkomutanlık Meydan Muharebesi’yle amacına ulaşmıştır."
Konuşmaların ardından, Necmettin Erbakan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Deniz Özlem, ‘30 Ağustos’ adlı şiirini okudu. YAFEM ekibinin kılıç-kalkan gösterisi ise beğeni topladı. Kutlamalar, askeri birliklerin tören geçişleriyle sona erdi.
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