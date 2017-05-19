Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu: Bu kış bin 100 mağara ve sığınaklarını etkisiz hale getirdik
Bakan Soylu, teröre vurulan darbe...
Derin Tarih dergisine toplatma kararı
Derin Tarih dergisine toplatma
Dolar, 3.40’ı geçti
Dolar, 3.40’ı geçti
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı

Yalova’da 19 Mayıs coşkusu

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () - YALOVA’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı. Yalova’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda...

Yalova’da 19 Mayıs coşkusu

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () - YALOVA’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.
Yalova’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Törende Gençlik ve Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Atatürkçü Düşünce Derneği Yalova Şubesi üyeleri ise anıta karanfil bıraktı.
Törende konuşma yapan Gençlik ve Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, törene katılanların bayramlarını kutlayarak, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatmasının 98’inci yılını büyük gurur ve sevinçle kutluyoruz. 19 Mayıs, vatan toprakları işgal edilmiş, özgür yaşama hakkı elinden alınmak istenen bir milletin umutsuzluğa, yılgınlığa kapılmadan, aydınlık, güzel günlere inancı ve bu inançla verdiği üstün mücadelenin başlangıcıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk gençliğine o kadar güvendi ki bu ülkeyi sizlere emanet etti. Sizlerin de bu ülkeyi korumak için kaçmayacağınızı biliyordu. Siz Türk gençleri, Mustafa Kemal’in ‘Yurtta barış, dünyada barış’ sözünün gereği olarak tüm insanlığı sevgiyle kucaklayacaksınız” dedi.
Törende ayrıca Yalova’da ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Program halk oyunu gösterileriyle devam etti.
Törene Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Albay Ayhan Gedik, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Yıldırım Özgür ile protokol mensupları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246