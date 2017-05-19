Yalova’da 19 Mayıs coşkusu

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () - YALOVA’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Yalova’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Törende Gençlik ve Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Atatürkçü Düşünce Derneği Yalova Şubesi üyeleri ise anıta karanfil bıraktı.

Törende konuşma yapan Gençlik ve Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, törene katılanların bayramlarını kutlayarak, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatmasının 98’inci yılını büyük gurur ve sevinçle kutluyoruz. 19 Mayıs, vatan toprakları işgal edilmiş, özgür yaşama hakkı elinden alınmak istenen bir milletin umutsuzluğa, yılgınlığa kapılmadan, aydınlık, güzel günlere inancı ve bu inançla verdiği üstün mücadelenin başlangıcıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk gençliğine o kadar güvendi ki bu ülkeyi sizlere emanet etti. Sizlerin de bu ülkeyi korumak için kaçmayacağınızı biliyordu. Siz Türk gençleri, Mustafa Kemal’in ‘Yurtta barış, dünyada barış’ sözünün gereği olarak tüm insanlığı sevgiyle kucaklayacaksınız” dedi.

Törende ayrıca Yalova’da ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Program halk oyunu gösterileriyle devam etti.

Törene Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Albay Ayhan Gedik, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Yıldırım Özgür ile protokol mensupları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

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