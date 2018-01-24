Yalova Üniversitesi, Mehmetçik'e destek için bayraklarla donatıldı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () - YALOVA Üniversitesi'nde, rektörlük binası ile fakülte binalarına, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek için Türk bayrakları asıldı.

Yalova Üniversitesi Rektörlüğü'nden kampüs binalarına asılan Türk bayraklarıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Yalova Üniversitesi'nce 'Zeytin Dalı Harekatı'nda ihtiyaç duyulan her alanda yardıma hazır olunduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumak ve sınırlarımıza dayanan terör tehdidini bertaraf etmek üzere devletimizin güçlü iradesi ve aziz milletimizin dualarıyla Zeytin Dalı Harekâtı’nı başlatan kahraman ordumuza olan desteğimizi yansıtmak maksadıyla Rektörümüz Prof. Dr. Güler Alkan’ın talimatı üzerine Rektörlük binası başta olmak üzere tüm fakülte binaları ay yıldızlı şanlı bayrağımızla donatıldı. Milli birlik ve beraberliğimizin zirveye ulaştığı ve tüm yüreklerin Afrin’de çarpışan Mehmetçiklerle birlikte attığı bu günlerde, Yalova Üniversitesi olarak tüm kalbimizle devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Allah milletimizi ve ordumuzu muzaffer kılsın. Dünya mazlumlarının umudu olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve şanlı tarihi ile dosta güven düşmana korku salan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekâtı, ülkemizin geleceğine sahip çıkmak, sınırlarımızı korumak, terör belasını kökten defetmek için uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve özellikle Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 51’inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Afrin'de barışı, huzuru ve adaleti tesis etmek için bu hain teröristlere karşı korkusuzca canının son damlasına kadar mücadele edecek olan kahraman Mehmetçiklerimize Cenab-ı Hak'tan muvafakat, gazilerimize acil şifalar ve aziz şehitlerimize ise gani gani rahmet diliyoruz. Yalova Üniversitesi bütünüyle; Zeytin Dalı Harekâtı’nda ihtiyaç duyulan her alanda gönüllü bir nefer gibi yardıma hazırdır. Yüce Allah, ordumuzu ve devletimizi bu haklı mücadelemizde muzaffer kılsın.”



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