Yalova Engelsiz Kafe'de, çölyak ve PKU hastalarına özel mutfak

ENGELSİZ Kafe içerisinde ‘Çölyak Mutfağı’ ve ‘Glutensiz Menü’ ile hizmet veren ve bu hizmetle 'Sosyal Belediyecilik' dalında ödül alan Yalova Belediyesi, enzim eksikliği nedeniyle vücuda yüksek protein içeren gıdaların girmesinin yasak olduğu hastalık olarak bilinen ‘Fenilketonüri’ (PKU) hastaları için de hizmet vermeye başladı. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da Engelsiz Kafe’yi ziyaret ederek hem çalışmalar hem de bu mutfak hakkında bilgi verdi.Marmara Belediyeler Birliği’nden Çölyak Mutfağı ile ilgili geçtiğimiz yıl ödül aldıklarını söyleyen Başkan Salman, şöyle dedi:"Ürün yelpazemizi genişleterek çölyak hastalarına ve fenilkötonüri hastalarına hizmet vermeye başladık. Bu mutfakta; mantı, pide, poğaça, kurabiye, tatlı çeşitleri, krep, pasta çeşitleri gibi her türlü ürünü haftanın üç günü yani salı, perşembe ve cuma günleri aktif olarak çıkarmaya başladık. Hastalarımız buraya gelip istedikleri ürünü yeme şansı bulabiliyorlar.”Bu yıl itibariyle yine hastalardan gelen talepler doğrultusunda bir ilke daha imza atıldığını belirten Başkan Salman, “Çölyak ve fenilkötonüri hastaları için un ve ekmek satışını da başlattık. Çünkü bunu hastalarımızın dışarıdan getirmeleri çok maliyetli oluyordu. Ben buradan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’a teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Özellikle hastalarımız istedikleri zamanda veya doğum günlerinde dışarıdan yeme gibi bir imkâna sahip değillerdi. Ama bu mutfak sayesinde Yalova ve çevresindeki bütün bu hastalıkla boğuşan evlatlarımız, kardeşlerimiz ve aileleri artık bu imkândan yararlanabilecekler” diye konuştu.

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