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Yalova'da yere çekirdek kabuğu atanlara 203’er lira ceza

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () - YALOVA’da Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri çevre denetimlerini artırdı. Bu kapsamda Yalova polisi ile birlikte denetim yapan ekipler, yere çekirdek kabuğu attığı tespit edilen 2 kişiye 203’er...

Yalova'da yere çekirdek kabuğu atanlara 203’er lira ceza

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () - YALOVA’da Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri çevre denetimlerini artırdı. Bu kapsamda Yalova polisi ile birlikte denetim yapan ekipler, yere çekirdek kabuğu attığı tespit edilen 2 kişiye 203’er liralık idari para cezası kesti.
Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Ulukaya, Yalova ve ilçelerinde özellikle sahil çevresinde çevreyi kirletenlere karşı denetimleri sürdürdüklerini söyledi. İl Müdürlüğü denetim ekiplerinin  daha temiz bir çevre bilincinin oluşturulması ve yaşadığımız alanların korunması adına, yerlere çekirdek kabuğu, sigara izmariti ve benzeri kirleticileri atıp çevre kirliliğine sebebiyet verenlere karşı İl Emniyet Müdürlüğü personelleriyle beraber denetimler yaptığını hatırlatan Ulukaya, şöyle devam etti:
"Son olarak yapılan denetimde 2872 sayılı Çevre Kanununun 20/s maddesi gereğince Gazi Caddesi güzergahında yedikleri çekirdek kabuklarını yere atan  iki kişiye 203’er liralık idari para cezası uygulanmıştır.  Özellikle yaz aylarında gelmesiyle birlikte çekirdek ve izmarit gibi çöpler bilinçsizce yerlere atılmaktadır. Hem çevre kirliliği hem kötü görüntüye sebep veren bu duruma karşı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yaz sezonuna girmeden böyle bir uygulamayla farkındalık oluşturmak istedik. Bu tür denetimleri belediyeler de yapabiliyor. Bizim de sorumluk alanımızda bu denetimler bulunmakta. Denetimlerimize devam edeceğiz. Bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını bekliyoruz."

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