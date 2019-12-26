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Yalova'da termal tesislere 1 milyon ziyaretçi

YALOVA’nın en önemli turizm merkezlerinden biri olan termal tesislerini, bu yıl sonuna kadar yerli ve yabancı 1 milyon turistin ziyaret etmesi beklendiği bildirildi. Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, 2019 yılı Ekim ayı sonu...

GENEL 26.12.2019, 10:45
Yalova'da termal tesislere 1 milyon ziyaretçi
YALOVA’nın en önemli turizm merkezlerinden biri olan termal tesislerini, bu yıl sonuna kadar yerli ve yabancı 1 milyon turistin ziyaret etmesi beklendiği bildirildi.
Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, 2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle Yalova'daki termal tesisleri ziyaret eden yerli ve yabancı turist rakamlarını açıkladı. Ekim ayı sonuna kadar 122 bin yabancı, 478 bin yerli turistin geldiğini belirten Tali, günübirlikçilerle birlikte bu sayının yıl sonunda 1 milyonu bulabileceğini ifade etti. Tali, “2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle yerli ve yabancı olmak üzere toplam turist sayısı 500 bin civarındadır. Geri kalan 2 ayda da öngördüğümüz rakam 750 bin ila 800 bindir. Ayrıca Yalovamıza konaklamadan günübirlik gelen ve kayıt altına alamadığımız ancak 200 ila 300 bin olarak düşündüğümüz turist sayısıyla birlikte 2019 yılı sonu itibariyle 1 milyonu aşan bir ziyaretçi rakamına ulaşmış olacağız. Yalova turizm destinasyonu olarak bir çekim merkezidir. Çünkü dünyada meşhur Termal Kaplıcaları'ndan birini bünyesinde barındıran bir ilimizdir. Bulunduğu alan ve coğrafi konum itibariyle de termal turizminde en çok tercih edilen iller arasındadır. Nitelikli konaklama tesis sayılarımızın zamanla artması dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerimiz tarafından rağbet görmektedir. Bu da Yalova’nın turizminin gelişmesine ve turist sayısının artmasına olanak sağlamaktadır. Marka değeri olan ilimizde ayrıca şehrimizin simgesi Yürüyen Köşk, Hersek Lagünü, Delmece Yaylası, Hersekzade Ahmetpaşa Camii, Karaca Arboretum ve Termal Kaplıcaları gibi önemli değerlerimiz Yalova’nın bir çekim merkezi olması iddiasını arttırmaktadır” dedi.

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