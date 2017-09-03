Yalova'da tatil dönüşü yoğunluğu

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () - KURBAN Bayramı tatilinin 9'uncu gününde tatilciler dönüşe geçti. Yalova-İzmit karayolunda az da olsa yoğunluk yaşanmaya başladı.

Kurban Bayramı tatilini Ege sahillerinde ve memleketlerinde geçiren tatilciler, bir gün öncesinden dönüşe geçti. D-130 Yalova-İzmit karayolunda az da olsa yoğunluk yaşanmaya başladı. Osmangazi Köprüsü’nün aktif olarak kullanılması, İDO’nun Topçular-Eskihisar Hattı’na feribot takviyeleri yapması ve Yalova’daki Tonami Kavşağı’nın açık tutulması, geçen senelere oranla yoğunluğu azalttı. Yalova’daki Topçular İskelesi’nin istif alanında yer yer yoğunluk oluştu.

İDO yetkilileri, normalde Eskihisar-Topçular hattında 15 geminin karşılıklı sefer yaptığını ancak bayram nedeniyle hatta 2 gemi daha takviye yapıldığını bildirdi.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Köprüsü gişeleri, Yalova-Bursa karayolu çıkışı ile İzmit-Yalova girişinde trafiğin daha rahat sağlanması için önlem aldı. Jandarma da şehrin giriş ve çıkış noktalarında önlem aldı.

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