Yalova'da şehitler anıldı

YALOVA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi. Programda, il protokolü şehit mezarlığını ziyaret edip, karanfil bırakarak dua etti.15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümü nedeniyle Yalova Valiliği tarafından kentte çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında, Yalova Şehir Mezarlığı'ndaki asker ve polis şehitliklerinde de tören düzenlendi. Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ile bazı siyasi parti temsilcileri ve dernek başkanları ve şehit aileleri şehit mezarları ziyaret edildi. Gerçekleştirilen saygı duruşu sonrasında şehit mezarlarına çiçekler bırakılıp dua edildi. Heyetin ardından polis şehitliğini ziyaret etti. Burada da mezarlara çiçekler bırakılarak Kuran-ı Kerim tilavetinde bulunulup şehitler için dualar edildi.KEPİNİ ÇIKARIP BAŞÖRTÜSÜNÜ TAKARAK DUA ETTİÖte yandan, herkesten önce şehit mezarlığına giden kadın jandarma astsubay çavuş ise 24 Haziran'da Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kaza kurşunu sonucu şehit düşen Muhammed İslam Altuğ'un mezarı başında dua etti. Kadın astsubayın bu sırada başörtüsü taktığı görüldü.

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