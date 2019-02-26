Yalova'da, öğrenciler sokak hayvanlarına yemek ve su bıraktı

YALOVA’da Altınova Hürriyet Ortaokulu öğrencileri, sokak hayvanlarına yönelik hazırladıkları '1 Kap Yemek 1 Kap Su' projesini hayata geçirdi.

Altınova Hürriyet Ortaokulu öğrencileri, ilçe genelinde belirledikleri noktalara yerleştirilen kaplara mama ve su koydular. Okul Müdürü İlhan Aydan, öğretmen ve öğrencileri farkındalık oluşturmak için başlattıkları kampanyadan dolayı kutlayarak, “Projeyle kış ayları içinde yiyecek sıkıntısı yaşayan canlılar için bir kap yemek ve su bırakmanın yanısıra öğrencilerin sosyalleşmesi de amaçlanmaktadır. Öğrencilerin merhamet, vicdan, paylaşma, öğrenme duygularını geliştirmek adına böyle bir çalışmayı yaptık” dedi. Aydan, öğrencilerin Doğu ilerinde yaşayan farklı illerdeki okullara da 13 koli kışlık kıyafet ve giyecek yardımı yaptığını da belirtti.



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