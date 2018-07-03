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Yalova'da, istismarı önlemek için parklara kamera konulacak

YALOVA Belediye Meclisi, güvenliğin artırılması amacıyla çocuk parklarına kamera konularak, sistemin MOBESE ile entegre edilmesi konusunda Yalova Belediye Başkanlığı'na yetki verilmesini oy birliğiyle kararlaştırdı. Mecliste çoğunluğu...

Yalova'da, istismarı önlemek için parklara kamera konulacak
YALOVA Belediye Meclisi, güvenliğin artırılması amacıyla çocuk parklarına kamera konularak, sistemin MOBESE ile entegre edilmesi konusunda Yalova Belediye Başkanlığı'na yetki verilmesini oy birliğiyle kararlaştırdı. Mecliste çoğunluğu bulunan Ak Parti grubu, sistemin bütçeye ek ödenek gerektirmesi durumunda, destek olacaklarını bildirdi.
Yalova Belediye Meclisi, çocuklara yönelik artan şiddet ve cinsel istismar olaylarının Yalova’da yaşanmaması adına harekete geçti. AK Partili Meclis Üyesi Fahrettin Yıldız’ın teklifi ile gündeme gelen konuda tüm meclis üyeleri hemfikir oldu.
Yalova Belediye Meclisi Ak Parti Grup sözcüsü Kasım Avar, bu konuda yapılacak her türlü çalışmanın destekçisi olacaklarını söyledi. Avar, "Çocuk parklarına kurulması planlanan kamera sisteminin MOBESE sistemine de entegre edilerek daha etkin bir duruma getirilmesi gerekli. Biz daha şimdiden bu sistemlerin kurulması için belediyeye ne kadar bütçe gerekiyorsa, onay vereceğimizi deklare ediyoruz. Geleceğimizin teminatı, yavrularımızın korunmasını çok önemsiyoruz" diye konuştu.
Mecliste CHP Grup Sözcüsü Şerafettin Çelik de söz alarak, "Son aylarda artan ve toplumsal bir yaraya dönüşen çocuklara yönelik saldırılar bizleri de çok üzüyor. Her ne kadar bu sorunun polisiye tedbirlerle çözülemeyeceğine inansak da bunun çözümünün toplumun bilinçlendirilmesinden geçtiğini bilsek de bu teklifi yerinde görüyoruz. Ben parklara konulacak olan kamera sistemlerinin çocuklara yönelik saldırılarla mücadeleye olumlu katkı sunacağını düşünüyorum" diye konuştu.
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da belediye olarak Yalova Emniyet Müdürlüğü ile gerekli görüşmeleri yapacaklarını ve parklara kurulması planlanan kameraların MOBESE sistemine entegre edilmesini sağlayacaklarını söyledi. Yapılan oylama ile meclis,  bu konuda gereken çalışmayı yapmak üzere oy birliği ile Yalova Belediye Başkanlığı’na yetki verdi.

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