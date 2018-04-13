Yalova'da eski başkanlardan Mehmet Durmam toprağa verildi

YALOVA’da 1973-1977 yılları arasında CHP’den Belediye Başkanı olarak görev yapan Mehmet Durmam (92) hayatını kaybetti. Durmam, bugün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yalova Belediyesi eski başkanlarından Mehmet Durmam, hayatını kaybetti. CHP’den belediye başkanı olarak 1973-1977 yılları arasında görev yapan Durmam için Yalova Belediyesi hizmet binası önünde tören düzenlendi. Törene, Yalova Belediye Başkan Vekili Ahmet Barış Eroğlu, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, CHP İl Başkanı Ertan Şener ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Mehmet Durmam'ın yakınları katıldı.

Mehmet Durmam, törenin ardından Yalova Merkez Camii’nde cuma namazını takiben kılınan cenazeden sonra Yalova Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.



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