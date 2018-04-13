Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan : Roman kardeşlerimize olan sevgimizi sadece sözde bırakmadık
Romanlar Külleye'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...

Yalova'da eski başkanlardan Mehmet Durmam toprağa verildi

YALOVA’da 1973-1977 yılları arasında CHP’den Belediye Başkanı olarak görev yapan Mehmet Durmam (92) hayatını kaybetti. Durmam, bugün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Yalova Belediyesi eski başkanlarından Mehmet Durmam, hayatını...

Yalova'da eski başkanlardan Mehmet Durmam toprağa verildi
YALOVA’da 1973-1977 yılları arasında CHP’den Belediye Başkanı olarak görev yapan Mehmet Durmam (92) hayatını kaybetti. Durmam, bugün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Yalova Belediyesi eski başkanlarından Mehmet Durmam, hayatını kaybetti. CHP’den belediye başkanı olarak 1973-1977 yılları arasında görev yapan Durmam için Yalova Belediyesi hizmet binası önünde tören düzenlendi. Törene, Yalova Belediye Başkan Vekili Ahmet Barış Eroğlu, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, CHP İl Başkanı Ertan Şener ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Mehmet Durmam'ın yakınları katıldı.
Mehmet Durmam, törenin ardından Yalova Merkez Camii’nde cuma namazını takiben kılınan cenazeden sonra Yalova Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314