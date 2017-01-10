Yalova'da engellilerin yardımına belediye koştu

YALOVA’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Biz de Varız Engelliler Derneği Genel Başkanı ve Türkiye Ortopedik Özürlüler Federasyonu Disiplin Kurulu üyesi Ergül Dağcı’nın yardımına Yalova Belediyesi koştu. Üniversite öğrencisi olan Dağcı’yı, İzmit Umuttepe Kampüsü’ndeki sınavlara belediyenin engelli aracı evden alıp götürdü.

Yalova Belediyesi ulaşım arterlerini açık tutmak için büyük çaba sarf ederken öncelikli yardım edilmesi gereken kişilere de yardım ediyor. Özellikle hastaların evlerinden hastaneye ulaşabilmeleri veya hastaneden yüksek noktalardaki evlerine ulaşabilmeleri için belediye tüm imkanları ile seferber. İtfaiye ekipleri gelen yardım isteklerine anında müdahale ediyor.

Yalova Belediyesi’nden bu konuda yardım isteyenlerden biri de Biz de Varız Engelliler Derneği Genel Başkanı ve Türkiye Ortopedik Özürlüler Federasyonu Disiplin Kurulu Üyesi Ergül Dağcı oldu.

Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Dağcı, 8 dersin final sınavları için Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’ne gitmesi gerekiyordu. Ancak aşırı kar yağışı nedeniyle sınavlara girememe tehlikesi yaşayan Dağcı’nın yardımına Yalova Belediyesi koştu. Geçtiğimiz hafta sonu iki gün Dağcı’yı İzmit Umuttepe Kampüsü’ndeki sınavlara Yalova Belediyesi engelli aracı götürdü.

Dağcı, bu durumu sosyal medya hesabından duyurarak, "Bu kara kışa teslim olmadan, 2 gün boyunca Kocaeli’ndeki sınavıma yetişmemi sağlayan başta Başkan Vefa Salman olmak üzere tüm Yalova Belediyesi personeline teşekkür ediyorum" diye yazdı.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da "Önceliğimiz insan. İmkanlarımız çerçevesinde gelen yardım isteklerini karşılamaya çalışıyoruz. Bizim için çok özel engelli kardeşlerimiz için yaptıklarımız ortada. Ergül kardeşimizin okuma azmi kara kışa teslim olmasın istedik" dedi.



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