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Yalova'da devre mülk dolandırıcılığı

YALOVA’da 2 bin 500 kişiye satılması gereken hisseli tapunun 40 bine yakın kişiye satıldığı ortaya çıktı. Mağdurlardan bir kısmı ödemesini yaptıkları halde geri alamadıkları senetler, bir kısmı da satışın iptaline rağmen istenilen...

GENEL 04.11.2019, 15:32
Yalova'da devre mülk dolandırıcılığı
YALOVA’da 2 bin 500 kişiye satılması gereken hisseli tapunun 40 bine yakın kişiye satıldığı ortaya çıktı. Mağdurlardan bir kısmı ödemesini yaptıkları halde geri alamadıkları senetler, bir kısmı da satışın iptaline rağmen istenilen aidatlar nedeniyle gelen icralarla şok oldu. Geçen ocak ayında da devre mülk satın alma vaadiyle dolandırıldıklarını iddia eden 30 mağdur, 8 şirket ve 11 şüpheli hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.
Yalova’nın Termal ilçesindeki 180 milyon dolarlık termal devre mülk tesisi, geçen temmuz ayında sanatçı Bülent Ersoy’un verdiği konser ve protokolün katıldığı törenle açıldı. Ancak iddiaya göre, 2 bin 500 kişiye satılması gereken hisseli tapu, farklı kentlerden yaklaşık 40 bin kişiye satıldı. Ortaya çıkan binlerce mağdur da savcılıklara koşup, şikayetçi oldu.
Senet verenler de satış iptaline rağmen aidat istenilen mağdurlar da gelen icralar ile büyük şok yaşadı. 
Sosyal medya üzerinden bir araya gelen mağdurlar, tanıtım amacıyla götürüldükleri tesiste, imza attıkları 'memnuniyet anketi'nin aleyhlerinde kullanıldığını iddia ettiler. Termal dolandırıcılığın çoğunluğunun ise boğaz turu ve AVM’lerde açılan stantlar ile ‘bedava tatil kazandınız’ telefonlarıyla gerçekleştirildiği belirlendi.
ÇİFTLİKBANK’IN DEVRE MÜLK VERSİYONU
Mağdurlar, yaşadıkları durumun Çiftlikbank’ın devre mülk versiyonu olduğunu iddia ederek, kendilerini dolandıran şirketin şimdi de Karadeniz Bölgesi için faaliyet yürüttüğünü söylediler.
Mağduriyetlerinin telafisi için yetkililerin bir an önce duruma el atması gerektiğini ifade ettiler.
İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR
Yalova'daki projede binlerce kişinin dolandırıldığını öne süren avukat Engin İsmail Köse, insanların, 'Bedava tatil kazandınız’ denilerek otele götürüldüğünü, saatlerce yüksek sesli müzik altında konuşularak ikna edilmeye çalışıldığını, ikna edildiğinde de zil çalınan, anons edilen ve herkesin alkışladığı bir ortam yaratıldığını anlattı. Ödeme yapılan şirketin herhangi bir mal varlığının bulunmadığını bildirdi.
OCAK AYINDA ŞİKAYETÇİ OLMUŞLARDI
21 Ocak tarihinde de Demiören Haber Ajansı'nın () duyurduğu olayda; Yalova'nın Armutlu ilçesi ile Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde inşa edileceği öne sürülen devre mülk projesinden, 2015 yılında devre mülk satın aldıklarını ancak aradan geçen zamana rağmen inşaata başlanılmadığı için mağdur olduklarını belirten 30 kişi, Yalova Adliyesi'nde şikâyetçi olmuştu. Avukat Oktay Doğan, dolandırıcılık olayı için, "Tatil kazandınız, birkaç saat içinde bitecek sonra sizi geri getireceğiz', diyerek vatandaşlar bir devre mülk otelde toplanıyor. Burada insanlar baskı altına alınıyor. Sonra nasıl aldıklarından haberi olmadan insanlar oradan devre mülk alıp çıkıyorlar" demişti.
Avukat Doğan, aradan geçen sürede şikayetler üzerine soruşturmanın genişletildiğin ve İstanbul'dan yürütüldüğünü belirtti.

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