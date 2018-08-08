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Yalova'da bayram trafiği havadan denetlenecek

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () - YALOVA Emniyet Müdürlüğü'nce Kurban Bayramı boyunca güvenli seyahatin sağlanması için sıkı denetim yapılacak. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drone kullanarak, trafiği havadan da denetleyecek.  İl...

Yalova'da bayram trafiği havadan denetlenecek

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () - YALOVA Emniyet Müdürlüğü'nce Kurban Bayramı boyunca güvenli seyahatin sağlanması için sıkı denetim yapılacak. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drone kullanarak, trafiği havadan da denetleyecek. 
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı süresince Yalovalıların güvenli seyahat etmeleri için tedbirler alıp, denetimleri artıracak. Yalova Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bayram boyunca drone kullanılarak, havadan da denetim yapılacağı belirtilerek, şöyle denildi: 
"İlimizde trafik yoğunluğunun yaşanacağı arife gününden itibaren radar ve drone denetimleri yapılacak. Kural ihlali yapan, kendisi ve başkalarının hayatını tehlikeye sokan sürücülere yönelik bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin yanında idari işlem uygulanacak. Bu bayram döneminde de kazaların meydana geldiği yerler, günler, güzergâhlar, kaza oluş türleri, sürücü kusurları ve yoğunlukları dikkate alınarak trafik kazalarından kaynaklı yaralanmaların ve ölümlerin azaltılmasına yönelik ilave tedbirler planlanarak buna yönelik çalışmalar sürdürülmektedir."

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