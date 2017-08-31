Yalova'da 704 deniz astsubayı törenle diplomalarını aldı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () - YALOVA’da Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda eğitimlerini tamamlayan 704 deniz astsubay, törenle diplomalarını aldı.

Diploma töreni Yalova’nın Altınova İlçesi'nde bulunan Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı’ndaki Şehit Deniz Kurmay Kıdemli Albay B. Hüsnü Dizdar Açık Spor Tören Alanı’nda gerçekleştirildi. Programda ‘2016 Yılı Dış Kaynaktan Temin Edilen Muvazzaf Astsubay Adayları Temel Askerlik ve Astsubaylık Nosyonu Kazandırılması Eğitimi’ni tamamlayan 692 astsubay adayı ile ‘2017 Yılı Subaylık Nosyonu Kazandırılması Eğitimi’ni başarı ile tamamlayan 12 uzman erbaşa, astsubay diplomaları verildi.

Törende konuşan Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, diploma alan astsubaylara seslendi. Gedik, “Bembeyaz üniformanız gibi lekesiz ve tertemiz bir karakter yapısının yanı sıra; Atatürk, vatan ve meslek sevgisini benliğinize sığdırmış olarak sizleri Deniz Kuvvetleri’nin birer rütbeli mensupları olmanın yolunu açan diplomalarınızı almaya hak kazandınız. 21'inci yüzyıl Türkiye’sinin görev bilinciyle yoğrulmuş, çalışkan, yetenekli ve üstün sorumluluk sahibi yeni nesillersiniz. Devletimiz çağdaş dünyadaki layık olduğu yere, Deniz Kuvvetlerimiz de bulunduğu coğrafyanın en güçlü donanması olma hedefini sizlerin oluşturacağı temel taşlar ile güçlenecektir” diye konuştu.

Mezunlar adına konuşmayı ise Astsubay Çavuş Ömer Kalay yaptı. Kalay, “Çağın gerektirdiği modern harp silah ve vasıtalarına sahip olmak konusunda büyük atılımlar içerisinde bulunan Deniz Kuvvetleri’nin geleceğinin teminatı olan bizler, bilgi ve becerilerimizi durmaksızın yetiştirmeyi ve Büyük Önder Atatürk’ün ilkelerini kalplerimizin derinliklerinde yaşatarak başarılı olmayı ana hedefimiz olarak kabul ediyoruz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından bölümlerini birinci olarak tamamlayan astsubaylara diplomalarını Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral İbrahim Özdem Koçer, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik ve Deniz Albay Ali Çelik takdim etti. Program diğer öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından tören geçişiyle sona erdi. Törene katılan astsubayların aileleri ise cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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