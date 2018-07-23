Yalova'da 193 bin TL'lik tuvalet 3 günde tahrip edildi

YALOVA'da, Dünya Tuvaletler Birliği (WTA) hibesiyle yaptırılarak cuma günü törenle hizmete açılan 193 bin TL'lik tuvalet, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Tuvaletin kapı kolu kırıldı, kapılar ve elektrik panosuna zarar verildi. Belediye Başkanı Vefa Salman, "Ne yapsak boş. Biz güzelleştirmeye çalıştıkça birileri gelip mutlaka çomak sokuyor" dedi.

1,5 kilometrelik Doğu Sahil Bandı girişinde yaptırılan modern tuvaletin açılışı, cuma günü Güney Kore İstanbul Başkonsolu Keewon Hong, WTA Genel Sekreteri Young Checl Kim ve Güney Koreli temsilcilerinin de kadıldığı törenle yapıldı. Kadın-erkek ve engelli tuvaletleri olmak üzere 3 bölümden oluşan, 41 metrekare alana sahip 193 bin TL'lik tuvalet, aradan geçen 3 günde tahrip edildi. Kimliği belirsiz kişiler, önce tuvaleti gören güvenlik kameralarının kablolarını kesti, ardından tuvaletin kapı kolunu kırıp kapılara ve elektrik panosuna zarar verdi.

BAŞKAN SALMAN: NE YAPSAK BOŞ

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, daha önce tanıtım panoları, aydınlatma direkleri, tabelalar, çiçeklikler ve bankların tahrip edildiği bölgedeki vandalizmden tuvaletin de nasibini aldığını söyledi. Başkan Salman, bunun bilinçli bir şekilde yapıldığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Ne yapsak boş. Biz güzelleştirmeye çalıştıkça birileri gelip mutlaka çomak sokuyor. Ne yazık ki birilerinin yapmış olduğu açıklamalar ve yerinde olmayan eleştiriler de bu tarz eylemlere çanak tutuyor. Bizler her zaman yapıcı olan eleştiriye açık olduğumuzu belirtiyoruz. Ama görüyoruz ki bazılarının amacı üzüm yemek değil. Kardeş şehrimiz Suwon'un talebiyle WTA tarafından ilimizde hibe olarak yapılan bir hediyeye, her ne olursa zarar vermek kardeş şehrimize yapılmış büyük bir ayıptır."

'KARDEŞ ŞEHRİMİZİN HEDİYESİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Tuvalet üzerinden kamuoyunda bir algı oluşturulduğunu belirten Başkan Vefa Salman, şunları söyledi:

"O kadar kamuoyunun dikkati çeken bir olay oldu ki bu tuvalet meselesi, eleştiri yaparken bile yapıcı olamadık. Sonuç olarak bundan vazife çıkaran şehir magandaları bu bölgenin eski atıl haline dönmesi için ellerinden geleni yapıyor. Bölgenin güvenliği için sahil bandı üzerinde güvenlik kameraları bulunmakta. Bu işi yapanlar öncelikle kameraları tahrip ederek kabloları kesiyorlar. Yani bu işi bilinçli bir şekilde yapıyorlar. Önce kameralara sonra da tuvalete zarar veriyorlar. Ancak biz Doğu Sahil Bandı'nın eski haline dönmesine izin vermeyeceğiz. Kardeş şehrimizin hediyesine de halkımızın ortak malına da sonuna kadar sahip çıkacağız."



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