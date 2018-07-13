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Yalova'da '15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı' oluşturuldu

YALOVA’da Osmangazi Köprüsü otoyol girişindeki bir alanda '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Şehitleri' adına bir hatıra ormanı oluşturuldu. Daha önceden ağaçlandırılan alana törenle sembolik fidanlar dikildi. Yalova Valiliği tarafından...

Yalova'da '15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı' oluşturuldu
YALOVA’da Osmangazi Köprüsü otoyol girişindeki bir alanda '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Şehitleri' adına bir hatıra ormanı oluşturuldu. Daha önceden ağaçlandırılan alana törenle sembolik fidanlar dikildi.
Yalova Valiliği tarafından Altınova ilçesinde Osmangazi Köprüsü girişi otoyol kenarında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanların anısına oluşturulan ve daha önceden ağaçlandırılan hatıra ormanına sembolik fidan dikimi gerçekleştirildi. Oluşturulan hatıra ormanı için fidan dikim törenine Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Altınova Kaymakamı Zafer Engin, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim Karahan, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel ile kamu kurumu müdürleri katıldı.
Vali Tuğba Yılmaz ve beraberindekiler, daha önceden Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ağaç dikim mevsiminde ağaçlandırılan alana sembolik olarak hep birlikte fidan diktiler. Fidan dikiminin ardından şehitlerimiz adına dualar edildi.
Burada kısa bir açıklama yapan Vali Tuğba Yılmaz, "15 Temmuz demokrasi şehitlerimizin unutulmaması adına hatıra ormanı oluşturduk. Şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz" dedi.

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