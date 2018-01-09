Yalova Belediye Başkanı Salman’dan Erzincan'daki köy okuluna yardım eli

YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, Erzincan’ın 10 köyünden taşımalı sistemle Erzincan Merkez Değirmenköy İlkokulu’na eğitim ve öğretim görmek amacıyla gelen öğrencilere yardım elini uzattı.

Olanakları ile öğrencilerin ihtiyaçlarını temin eden Başkan Salman, ziyaretine gelen Kemal Sarıçimen’e eşyaları öğrencilere ulaştırması için teslim etti. Erzincan Merkez Değirmenköy İlkokulu’ndan yapılan çağrıya kayıtsız kalmayan Başkan Salman, olanaklarını seferber ederek öğrencilerin ihtiyaçlarını karşıladı. Başkan Salman, toplam 32 ihtiyaç sahibi öğrencinin eşofman takımı, spor ayakkabı, futbol, voleybol, basketbol ve hentbol topu gibi eşya ve malzemelerini temin etti. Belediye Başkanı CHP'li Vefa Salman, şöyle dedi:

"Erzincan’ın 10 köyünden taşımalı sistemle Erzincan Merkez Değirmenköy İlkokulu’na eğitim ve öğretim görmek amacıyla gelen 32 minik yavrumuzun destek taleplerine kayıtsız kalamadım. Ekonomik durumları iyi olmayan, zor şartlarda eğitim gören öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayarak geleceğe umutla bakan yavrularımızın yüreklerine mutluluk aşılamak için katkı sağladım. Temin ettiğim eşyaları çocuklarımıza ulaştırılması için ziyaretime gelen Kemal Sarıçimen ağabeyime teslim ederek, Erzincan’a gönderdik. Geleceğimiz olan minik yavrularımızın eğitimlerine bir nebze de olsa destek olabildiysek ne mutlu bizlere.”



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