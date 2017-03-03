Yalova Belediye Başkanı Salman'dan millilere ziyaret

Süheyla GÖZDERELİLER / YALOVA, ()- 7 Mart 2017 Salı günü Romanya ile karşılaşacak olan Masa Tenisi A Milli Takımı'nın Termal’de yaptığı kampı ziyaret eden Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, birlikte kahvaltı yaptı.

"Deplasmanda Romanya ile zorlu bir mücadele sizleri bekliyor, ama bizlerin sizlere olan inancımız tam bu maçtan galibiyetle ayrılarak başarılarınıza bir yenisini daha ekleyeceksiniz" diyen Belediye Başkanı Vefa Salman, daha sonra şunları söyledi:

“Yalova son yıllarda masa tenisinde büyük bir çıkış yakaladı. Sporcu, antrenör, yönetici olmak üzere her kademede kentimiz bu branşta temsil ediliyor. Bu bizim için büyük onur. Salı günü hepinizi zorlu bir maç bekliyor. İnanıyorum ki bu maçtan galibiyetle ayrılacaksınız. Bu zorlu maç öncesinde Yalova’da sizleri ağırlamaktan şeref duyduk. Başarılarınızın devamını diliyorum."

FOTOĞRAFLI