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Yalova Belediye Başkan Yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

BİR süredir tedavi gördüğü akciğer kanserine yenik düşen Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Dinçer İlhan (58), son yolculuğuna uğurlandı. Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Dinçer ilhan için Belediye hizmet binası önünde tören...

Yalova Belediye Başkan Yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı
BİR süredir tedavi gördüğü akciğer kanserine yenik düşen Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Dinçer İlhan (58), son yolculuğuna uğurlandı.
Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Dinçer ilhan için Belediye hizmet binası önünde tören düzenlendi. Törene eski bakanlardan Gürcan Dağdaş, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalova Belediye eski Başkanı Barbaros Binicioğlu, belediye personeli ve yakınları katıldı. Dostunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyleyen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, “Dinçer İlhan Yalova’ya çok ciddi hizmetlerde ve katkılarda bulundu. Bu kentin her yerinde ve her karışında emeği var. Sadece başkan yardımcımı kaybetmenin üzüntüsü içerisinde değilim, bir dostumu da bugün ebediyete uğurlamanın hüznünü yaşıyorum. Cenazede hoca, 'Nasıl bilirdiniz?' diye sorar ve biz de 'İyi bilirdik' deriz. Ama sevgili Dinçer adam gibi adamdı. Kendisinin geride bir iz ve hoş bir sada bıraktığını görüyorum. Şuradaki kalabalığa baktığımda ne kadar çok seveni olduğunu daha net görüyorum. Allah onun mekanını cennet eylesin. Yalova’mızın da başı sağ olsun” dedi.
Eski Devlet Bakanı Gürcan Dağdaş ise konuşmasında, "Ben 50 yıllık bir arkadaşımı, kardeşimi kaybettim. Dinçer tanıdığım en iyi insandı. O hiçbir zaman Yalova’ya ve yaşadığı kentin insanlarına hizmet etmekten kendini geri tutmadı. Adam gibi yaşadı ve adam gibi de bir isim bıraktı. Yalova onu unutmaz. Biz de Yalova’yı Dinçer’imize gösterdiği sevgi ve saygıdan dolayı unutmayız. Mekanı cennet olsun” şeklinde konuştu.
Dinçer İlhan’ın eşi Nermin İlhan ve kızları Lara ve Çağla İlhan ise tören boyunca tabutun başından bir an olsun ayrılmadı. Konuşmaların ardından İlhan’ın cenazesi, Yalova Merkez Camii’ne götürüldü. Burada öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonra Dinçer ilhan'ın cenazesi, Yalova Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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