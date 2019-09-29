Son Dakika
Yalova açığında 3.3'lük deprem
MARMARA Denizi’nde, merkez üssü Yalova açıkları olan Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Marmara Denizi’nde Yalova...
GENEL 29.09.2019, 09:38
MARMARA Denizi’nde, merkez üssü Yalova açıkları olan Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Marmara Denizi’nde Yalova kent merkezinin 2.82 kilometre açıkları olarak saptadığı 3.3 büyüklüğündeki deprem, saat 09.10'da meydana geldi. Yerin 9.96 kilometre derinliğinde olan deprem, Yalova’da hissedildi ve kısa süreli korkuya neden oldu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Marmara Denizi’nde Yalova kent merkezinin 2.82 kilometre açıkları olarak saptadığı 3.3 büyüklüğündeki deprem, saat 09.10'da meydana geldi. Yerin 9.96 kilometre derinliğinde olan deprem, Yalova’da hissedildi ve kısa süreli korkuya neden oldu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.
18°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 29 Eylül 2019
|İmsak
|05:27
|Güneş
|06:52
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:18
|Akşam
|18:57
|Yatsı
|20:16
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|6
|9
|5. Galatasaray
|6
|9
|6. Başakşehir
|6
|8
|7. Denizlispor
|6
|8
|8. Çaykur Rizespor
|6
|8
|9. Malatyaspor
|5
|7
|10. Kasımpaşa
|6
|7
|11. Trabzonspor
|5
|6
|12. Konyaspor
|5
|6
|13. Beşiktaş
|5
|5
|14. Göztepe
|5
|5
|15. Antalyaspor
|5
|5
|16. Ankaragücü
|5
|5
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Bursaspor
|6
|12
|2. Ümraniye
|6
|11
|3. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|4. Keçiörengücü
|6
|10
|5. Adana Demirspor
|5
|9
|6. Fatih Karagümrük
|5
|9
|7. İstanbulspor
|6
|9
|8. Altay
|6
|9
|9. Hatayspor
|5
|8
|10. Balıkesirspor
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. West Ham
|7
|12
|4. Tottenham
|7
|11
|5. Leicester City
|6
|11
|6. Chelsea
|7
|11
|7. Bournemouth
|7
|11
|8. Arsenal
|6
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. Burnley
|7
|9
|11. M. United
|6
|8
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|6
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|6
|13
|6. Athletic Bilbao
|7
|12
|7. Villarreal
|7
|11
|8. Sevilla
|6
|10
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Betis
|7
|8
|11. Getafe
|7
|7
|12. Levante
|6
|7
|13. Osasuna
|6
|7
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Celta de Vigo
|6
|6
|16. Eibar
|6
|5
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|6
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|7
|2