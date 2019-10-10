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Yalova 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı
MARMARA Denizi Yalova açıklarında 4.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem kısa süreli endişe yarattı.
GENEL 10.10.2019, 20:28 10.10.2019, 20:50
MARMARA Denizi Yalova açıklarında 4.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem kısa süreli endişe yarattı. Deprem Yalova'nın yanısıra İstanbul başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre bugün saat 19.52'de merkez üssü Marmara Denizi Yalova açıklarında 4.0 büüyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 10.66 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Yalova,Kocaeli ve İstanbul'dan da hissedildi. Deprem özellikle Yalova'da kısa süreli endişe yarattı.
Bu depremin ardından yine merkez üssü Marmara Denizi Yalova açıkları olan saat 20.04'te 3.0 ve 20.09'da 3.2 büyüklüklerinde 2 deprem daha kaydedildi.
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