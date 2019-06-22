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Yalnız yaşayan kadının evinden 6 traktör çöp çıktı

BURSA’nın İznik ilçesinde yalnız yaşayan Serpil K.'nin (42) evinden 6 traktör çöp çıktı. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İskele Sokak sakinleri, komşuları Serpil K.'nin evinden gelen pis kokular dayanılmaz bir hal alınca, mahalle muhtarı...

Yalnız yaşayan kadının evinden 6 traktör çöp çıktı
BURSA’nın İznik ilçesinde yalnız yaşayan Serpil K.'nin (42) evinden 6 traktör çöp çıktı.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İskele Sokak sakinleri, komşuları Serpil K.'nin evinden gelen pis kokular dayanılmaz bir hal alınca, mahalle muhtarı Mehmet Demircan 'a ve belediye yetkililerine haber verdi. Bunun üzerine adrese İznik Belediyesi temizlik işleri ekipleri sevk edildi. Yüzlerine maske ellerine eldiven takan işçiler, evdeki çöp yığınlarını çuvallara doldurarak traktörün römorkuna yükledi. Evden çıkan 6 römork çöp, katı atık depolama alanına götürüldü. Ev temizlik işleminin ardından ilaçlanarak temizlendi.

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