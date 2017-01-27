Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçesi'nde yalnız yaşayan 35 yaşındaki Ahmet Bozkurt, arkadaşları tarafından evinde ölü bulundu.Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde yalnız yaşayan, günübirlik işlerde çalışarak yaşamını sürdüren Ahmet Bozkurt'tan arkadaşları 3 gün boyunca haber alamadı. Cep telefonu aramalarına da yanıt vermeyince meraklanıp Bozkurt'u kontrol için evine giden arkadaşları hareketsiz bir şekilde yattığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Bozkurt'un öldüğünü tespit etti. Vücudunda herhangi bir kesici ve delici ya da darba bağlı yara izi bulunmadığı belirtilen Bozkurt'un kesin ölüm nedeninin ortaya çıkması için cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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