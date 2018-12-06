Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()- İZMİR'in Konak ilçesinde Pervin Selçuk (56), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kocakapı Mahallesi 1069 Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Pervin Selçuk'tan bir süredir haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek evine gitti. Defalarca kapıyı çalmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evin oturma odasında Pervin Selçuk'u yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Selçuk'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Pervin Selçuk'un cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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