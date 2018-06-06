Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a...
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi bulundu
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi...

Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri Birinci Uluslararası Bankacılık Kongresi’ne katıldı

ULUSAL ve uluslararası düzeyde çok sayıda bilim insanının katılımı ile Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi’nin ev sahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen “Uluslararası Bankacılık Kongresi”ne, Yakın Doğu Üniversitesi Bankacılık...

Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri Birinci Uluslararası Bankacılık Kongresi’ne katıldı
ULUSAL ve uluslararası düzeyde çok sayıda bilim insanının katılımı ile Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi’nin ev sahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen “Uluslararası Bankacılık Kongresi”ne, Yakın Doğu Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü öğrencileri de katıldı.

Ankara gerçekleştirilen kongrede, Türkiye’nin en büyük finansal kuruluşlarının sponsor olduğu ve bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasaları ile finans sektörüyle ilgili çok sayıda konu tartışıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı Melikşah Utku ve Hazine Müsteşar Yardımcısı Dr. Ahmet Genç’in konuk konuşmacı olarak yer aldığı kongreye, Yakın Doğu Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü öğrencileri Doç. Dr. Erdem Kırkbeşoğlu’nun önderliğinde katılım gösterdi. İki gün süren kongrede öğrenciler, panel ve bilimsel oturumlara katılarak finansal piyasalardaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olurken finans sektörünün önemli isimleriyle tanışma fırsatı buldular.

(FOTOĞRAFLI)

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325