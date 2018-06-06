Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri Birinci Uluslararası Bankacılık Kongresi’ne katıldı

ULUSAL ve uluslararası düzeyde çok sayıda bilim insanının katılımı ile Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi’nin ev sahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen “Uluslararası Bankacılık Kongresi”ne, Yakın Doğu Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü öğrencileri de katıldı.

Ankara gerçekleştirilen kongrede, Türkiye’nin en büyük finansal kuruluşlarının sponsor olduğu ve bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasaları ile finans sektörüyle ilgili çok sayıda konu tartışıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı Melikşah Utku ve Hazine Müsteşar Yardımcısı Dr. Ahmet Genç’in konuk konuşmacı olarak yer aldığı kongreye, Yakın Doğu Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü öğrencileri Doç. Dr. Erdem Kırkbeşoğlu’nun önderliğinde katılım gösterdi. İki gün süren kongrede öğrenciler, panel ve bilimsel oturumlara katılarak finansal piyasalardaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olurken finans sektörünün önemli isimleriyle tanışma fırsatı buldular.

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