Yakalaması kolay balık, balıkçıların yüzünü güldürdü

KAYSERİ’deki Yamula Baraj Gölü’nde avlanması kolay olan ve iyi gelir getirdiği belirtilen gümüş balığı, balıkçıların yüzünü güldürdü. Türkiye'de pek bilinmeyen ve tüketilmeyen balığın Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihraç ettiği belirtildi.Yakalaması kolay olan ve iyi gelir getirdiği belirtilen Gümüş Balığı Yamula Su Ürünleri Kooperatifi ait balıkçıların yüzünü güldürüyor. Kocasinan ilçesi sınırlarındaki Yamula Baraj Gölü’nde 20 Mart'ta başlayan gümüş balığı sezonu, 20 Mayıs'ta sona erecek. 2018 yılı için yıllık 400 ton olarak tespiti yapılan ve Yamula Su Ürünleri Kooperatifi'nce avcılık hakkını ilgili mevzuat kapsamında alan kooperatif üyesi 12 balıkçı, tekneyle avlanmayı sürdürüyor.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, Türkiye'de pek bilinmeyen ve tüketilmeyen gümüş balığını işleyen firmaların başta Avrupa Birliği üyesi olmak üzere dünyanın değişik ülkelerine ihraç ettiğini ifade etti. Gümüş balığının ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını kaydeden yetkililer, “Avcılık faaliyetleri uzman ekiplerce de kontrol ediliyor. Yapılan kontroller sırasında aykırılık tespit edilmesi halinde de söz konusu kişilerin avlanma izinleri iptal edilecektir. Ayrıca avlanma sırasında manyat ve ığrıptan çıkan diğer balık türlerinin ise doğaya geri iade edilmesi gerekmektedir. Su ürünlerinin ve yaşam alanlarının korunması, üretimde sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için herhangi bir olumsuzluk karşısında vatandaşlarımız şikayetlerini Alo 174 Gıda Hattı'na, Jandarma ve Belediye Zabıta Teşkilatlarına haber verebilir” uyarısında bulundu.

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