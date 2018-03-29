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Yahyalı'yı sel ve heyelan vurdu

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde şiddetli yağmur, yaşamı felç etti. Yağış, ilçenin 3 mahallesinde sel ve heyelana yol açtı. Kapuzbaşı Şelalesi çevresindeki pansiyonda kalan 3 kişi, jandarma, AFAD ve Yahyalı Belediye İtfaiyesi ekipleri...

Yahyalı'yı sel ve heyelan vurdu
KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde şiddetli yağmur, yaşamı felç etti. Yağış, ilçenin 3 mahallesinde sel ve heyelana yol açtı. Kapuzbaşı Şelalesi çevresindeki pansiyonda kalan 3 kişi, jandarma, AFAD ve Yahyalı Belediye İtfaiyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Yahyalı-Ulupınar yolu heyelandan kapandı.
Yahyalı ilçesinde bu sabah başlayan şiddetli yağmur yağışı, Kapuzbaşı Mahallesi'ndeki Kapuzbaşı Güney Şelalesi, Ulupınar ve Büyükçakır mahallelerinde etkili oldu. Metrekareye 60 kilogram yağış düşmesi sonucu Zamantı Irmağı taştı, bölgede sel oluştu. Çok şiddetli yağış nedeniyle Kapuzbaşı şelaleleri çevresindeki turistik tesis ve pansiyonlarda 3 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanları Yahyalı İlçe Jandarma timleri, Kayseri'den gelen AFAD ve Yahyalı Belediyesi İtfaiye ve Fen İşleri ekipleri kurtardı. Sel sonrası ilçeye 80 kilometre uzaklıktaki Ulupınar Mahallesi'nde heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ''İlçemiz ve çevredeki bazı ilçeler için Meteoroloji Bölge Müdürlüğü aşırı yağış uyarısı vermişti. Buna  göre önlem aldık. Ancak, Kapuzbaşı şelaleleri, Ulupınar ve Büyükçakır mahallerimizde aşırı yağışlar sele ve heyelana yol açtı. Bölgede mahsur kalan 3 vatandaşımız kurtarıldı. Orta Toroslar'dan gelen ve Zamantı Irmağı'na dökülen sulara, aşırı yağış nedeniyle yeni sular da eklenince sel oluştu. Şu anda can ve mal kaybımız yok. Bölgenin coğrafi şartları ve dağlık arazi nedeniyle bazı yerlerde heyelanlar oluştu. Ulupınar yolumuzun ilçe ile bağlantısı heyelan nedeniyle şu anda yok'' dedi.

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