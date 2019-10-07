Yağmurda tramvaya sığındı

SAMSUN'da sağanak sırasında tramvaya giren sokak köpeği, yolcular tarafından görüntülendi.Kentte dün gün boyu sağanak etkili olurken, sokakta yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara girerek korunmaya çalıştı. Yağmurdan bazı sokak hayvanları da etkilendi. Bir sokak köpeği de yağmur sırasında tramvaya girdi. Köpeği tramvayda görenler şaşırırken, bu anları da görüntülediler. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ilgi gördü.