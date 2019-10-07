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Yağmurda tramvaya sığındı
SAMSUN'da sağanak sırasında tramvaya giren sokak köpeği, yolcular tarafından görüntülendi. Kentte dün gün boyu sağanak etkili olurken, sokakta yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara girerek korunmaya çalıştı....
GENEL 07.10.2019, 11:21
SAMSUN'da sağanak sırasında tramvaya giren sokak köpeği, yolcular tarafından görüntülendi.
Kentte dün gün boyu sağanak etkili olurken, sokakta yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara girerek korunmaya çalıştı. Yağmurdan bazı sokak hayvanları da etkilendi. Bir sokak köpeği de yağmur sırasında tramvaya girdi. Köpeği tramvayda görenler şaşırırken, bu anları da görüntülediler. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ilgi gördü.
Kentte dün gün boyu sağanak etkili olurken, sokakta yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara girerek korunmaya çalıştı. Yağmurdan bazı sokak hayvanları da etkilendi. Bir sokak köpeği de yağmur sırasında tramvaya girdi. Köpeği tramvayda görenler şaşırırken, bu anları da görüntülediler. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ilgi gördü.
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|12
|4. Konyaspor
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|12
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|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
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|11
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|9
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|8
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|8
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|7
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|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
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|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
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|12
|9. Tottenham
|8
|11
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|8
|11
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|8
|10
|12. M. United
|8
|9
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|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
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|8
|8
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|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
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|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
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|8
|11
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|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2