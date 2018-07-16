Yağmurda ıslanmamak için kapalı alanlara koştular (2)

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Adapazarı'nda yağmur yağışı sonucu Bosna Caddesi, Sedat Kirtetepe Caddesi ve Milli Egemenlik Caddesi ve kent merkezindeki ara sokaklar adeta göle döndü. Sürücüler sularla dolan yollarda araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Adapazarı, Serdivan ve Erenler gibi merkez ilçelerin yanı sıra diğer ilçelerde de yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Zemin katlarda bulunan bazı ev ve iş yerlerine yağmur suları doldu. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri su baskını yaşanan bölgelerde çalışma yaptı. 30 dakikada metrekareye 35 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.

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