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Yağmurda ıslanan köpek mağazaya alındı
Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), ()- KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, yağmur altında ıslanan ve donmak üzere olan köpeğe, kozmetik ürünler satan mağazanın çalışanları sahip çıktı. Karnı doyurulan köpek, mağazaya alınarak ısınması sağlandı. Gebze'nin...
GENEL 30.12.2019, 14:59
Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), ()- KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, yağmur altında ıslanan ve donmak üzere olan köpeğe, kozmetik ürünler satan mağazanın çalışanları sahip çıktı. Karnı doyurulan köpek, mağazaya alınarak ısınması sağlandı.
Gebze'nin İsmet Paşa Caddesi üzerinde kozmetik ürünleri satan bir mağazanın çalışanları, dükkanın önünde yağmur altında donmak üzere olan bir köpek gördü. Mağaza çalışanları, bitkin haldeki köpeğin karnını doyurarak içeri aldı. Köpek, mağazanın içinde yatarak ısınırken, gelen müşteriler ise mağazanın tutumunu takdirle karşıladı.
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