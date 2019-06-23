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Yağmur yağışının sona ermesiyle buğday hasadı yeniden başladı

BURSA Yenişehir Ovası'nda 2 haftadır süren yağmur yağışının ardından güneşli günleri gören çiftçiler, buğday hasadına başladı. Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, buğdayın kilosuna 95 ile 110 kuruş arasında fiyat biçildiğini belirterek,...

Yağmur yağışının sona ermesiyle buğday hasadı yeniden başladı
BURSA Yenişehir Ovası'nda 2 haftadır süren yağmur yağışının ardından güneşli günleri gören çiftçiler, buğday hasadına başladı. Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, buğdayın kilosuna 95 ile 110 kuruş arasında fiyat biçildiğini belirterek, bu fiyatların çiftçiyi memnun etmediğini söyledi.
Bursa Yenişehir Ovası'nda 2 haftadır süren yağmur yağışının ardından güneşli günleri gören çiftçiler, buğday hasadına yeniden başladı. Bazı buğday çeşitlerinde, yağışlardan ötürü verim ve kalite düşüklüğünün görüldüğünü vurgulayan Aktaş, kaybın ne boyutta olduğunun önümüzdeki günlerde ortaya çıkacağını beliritti. Aktaş, "Yenişehir’de, Adana, Golya, Kaşifbey, Basribey, Gönen ve İsrail çeşitleri ekiliyor. Buğdayın gelişim döneminde yağmurlar az yağmıştı. Gelişimini tamamlayamayan buğdaylar bu kez, yoğun yağmurların etkisine girdi" dedi. Geçtiğimiz yıl da buğdayın hava koşullarının etkisinde kaldığını hatırlatan Aktaş, "Kırsal alanlarda dönüme 300-350 kilo, ovada ise 450-500 kilo ürün alınabilmişti. Bu yıl da rekoltenin geçen yılkinden farklı olmayacağını öngörüyoruz" diye konuştu. 
Buğdayın para kazandırmaması yüzünden çiftçinin ekim alanlarını azalttığına dikkat çeken Aktaş, "Buğday ekim alanlarındaki azalış dikkat çekici boyutlarda. Geçen yıl 120 bin dönüm alana ekim yapılırken, bu yıl ekim yapılan alanlar 60 bin dönüme kadar geriledi. Önümüzdeki yıllarda bu azalışın sürmesini bekliyoruz" dedi.

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