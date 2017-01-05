Yağmur sonrası çamurlu su denizin rengini değiştirdi

Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), () - MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, aşırı yağmur yüzünden denize akan çamurlu su, denizin rengini kahverengiye bürüdü. Bahçesi göle dönen yazlık sitedeki bazı evlerin ise zemin katlarını su bastı.

Fethiye'de son 5 saatte metrekareye 35 kilogram yağış düştü. Yağmur nedeniyle Kargı ve Mut derelerinin denize taşıdığı çamur, Çalış Plajı'nda denizin rengini kahverengiye dönüştürdü. Boyu 1 metreyi aşan dalgalar ise teknelerini kıya bağlayan balıkçılara zor anlar yaşattı.

Derelerin taştığı Kargı Mahallesi'nde ise tarım arazileri ile yazlık bir siteyi su bastı. Yükselen su bazı evlerin zemin katlarına girerken, site sakinleri Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekiplerinden yardım istedi. İş makineleri ile bölgeye gelen ekipler, kanallar açarak sitenin bahçesine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.

'DRENAJ HATLARI YETERSİZ'

Günlükkent Sitesi yöneticisi Osman Günerkaya, 320 konutluk sitenin bir kısmını yağmur nedeniyle su bastığını söyledi. Yağmur suyu drenaj hatlarının yetersiz kaldığını anlatan Günerkaya şöyle dedi:

"Sitemizin alt katlarındaki evler şu an su içinde. MUSKİ ekiplerinden yardım istedik. Geçici bir önlem olarak suyun önünü açıyorlar. 300'lük yağmur suyu drenaj hattı bu bölge için yetersiz. Buraya 600'lük ya da 800'lük drenaj hatlarının döşenmesi gerekiyor. Yetkilileri göreve davet ediyoruz."

Bölgedeki tüm sitelerin aynı sorunla karşı karşıya kaldığını aktaran Günerkaya, geçici çözümler üretmek yerine kalıcı bir çalışmayla bölgenin baskın probleminin çözülebileceğini belirtti.

YAĞIŞ PAZAR GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri ise yağışların aralıklarla pazar gününe kadar devam edeceğini bildirdi. Pazar gününden itibaren ilçenin soğuk hava dalgasının etkisine gireceği kaydedildi.

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