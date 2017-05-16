Yağmur Atacan'a silahlı saldırıda bulunan kişiye 8 yıl 4 ay hapis (1)

Hayati KILIÇ/İSTANBUL, () Beşiktaş'ta oyuncu Yağmur Atacan'a 2014 yılında silahlı saldırı düzenlediği gerekçesiyle yargılanan Galip Topsız, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın tahliyesine karar verildi.
Hayati KILIÇ/İSTANBUL, () Beşiktaş'ta oyuncu Yağmur Atacan'a 2014 yılında silahlı saldırı düzenlediği gerekçesiyle yargılanan Galip Topsız, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın tahliyesine karar verildi.
16 Mayıs 2017 Salı 12:01
Hayati KILIÇ/İSTANBUL, () Beşiktaş'ta oyuncu Yağmur Atacan'a 2014 yılında silahlı saldırı düzenlediği gerekçesiyle yargılanan Galip Topsız, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın tahliyesine karar verildi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:32
|05:37
|13:11
|17:07
|20:27
|22:14