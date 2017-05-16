Yağmur Atacan'a silahlı saldırı davasında karar (2)

Hayati KILIÇ/İSTANBUL, () BEŞİKTAŞ'ta oyuncu Yağmur Atacan'a 2014 yılında silahlı saldırı düzenlediği gerekçesiyle verilen 11 yıl 8 ay hapis cezası Bölge Adliyesi 1.Ceza Dairesi tarafından bozulan Galip Topsız'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı. Galip Topsız'a toplam 8 yıl 4 ay hapis cezası veren mahkeme tutuklu bulunduğu süreyi dikkate alarak tahliyeye karar verdi.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Galip Topsız ile taraf avukatları katıldı. Şikayetçi Yağmur Atacan duruşmaya gelmedi. Yağmur Atacan'ın avukatı Yüksel Yangel şikayetinin devam ettiğini belirterek, "Sanık bu güne kadar akli dengesinin yerinde olmadığı şeklinde rol yapmıştır. Arkasında bulunan kişilerin kimler olduğunu veya gerçek sebebini söylememiştir. Dolayısıyla en ağır şekilde cezalandırılmasını yasal indirimlerin uygulanmamasına talep ediyorum" dedi.

Duruşmada söz alan Galip Topsız'ın avukatı Demet Türk ise, "Tüm deliller toplanmıştır. Kaçma ve delilleri karartma ihtimali söz konusu değildir. Hükümle birlikte tahliye kararı verilmesini talep ediyorum" diye konuştu.

Son sözü sorulan sanık Galip Topsız da, "Ben Yağmur'u öldürmek maksadıyla oraya gitmedim. Sadece Pınar hanım ile konuşmaya gittim. Yağmur ve yanındaki şahısların kötü muamelesi ile karşılaştım. Olay bundan ibarettir. Beraatime ve tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Duruşma sonunda sanığa "Ruhsatsız silah taşımak" suçundan 1 yıl hapis ve 30 gün adli para cezası verildi. Bu ceza indirim maddeleri uygulanarak ,10 ay hapis ve 25 gün adli para cezasına indirildi. Sanığa "Adam öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, eylemin teşebbüste kaldığı gerekçesiyle 9 yıla indirildi. Bu ceza de sanığın müspet davranışları lehine indirim nedeni sayıldığından ceza 7 yıl 6 ay hapis cezasına indirildi. Sanığın tutuklu kaldığı süre ve infaz yasası dikkate alınarak tahliyesine karar verildi. Sanığa yurt dışına çıkış yasağı konuldu .