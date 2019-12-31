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Yağmur Aşık'ın veteriner hekime saldırı davasında karar

   Özden ATİK / İSTANBUL, () ESKİ milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık'ın, sokakta bulduğu ve özel veterinere götürdüğü kulaklı orman baykuşunun kendisine geri verilmemesi nedeniyle veterinere...

GENEL 31.12.2019, 13:06
Yağmur Aşık'ın veteriner hekime saldırı davasında karar

 

 Özden ATİK / İSTANBUL, () ESKİ milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık'ın, sokakta bulduğu ve özel veterinere götürdüğü kulaklı orman baykuşunun kendisine geri verilmemesi nedeniyle veterinere saldırdığı, tehdit ve hakaret ettiği iddialarıyla yargılandığı davada karar çıktı. Yağmur Aşık, veteriner hekim Dilara Tezel, veteriner hekim Berkay Güven ve arkadaşı Faruk Yılmaz'e karşı "Basit yaralama", "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından toplam 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 26 Mart 2017'de yaşanan olayla ilgili Yağmur Aşık'ın, masaya vurduğu, veteriner hekim Dilara Tezel'e saçından tutup çektiği ve darp ettiği anlara ilişkin görüntüler dosyaya delil olarak girmişti.  
İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müşteki-sanık Yağmur Aşık katılmadı. Müşteki-sanık Dilara Tezel ve Berkay Güven ise duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, tanık olarak dinlenen veteriner hekim Nilay Tezsay olayı görmediğini belirterek "Ancak Dilara'yı komisyonumuza üye olmasından dolayı tanırım. Bizim komisyonun whatsapp grubu vardır. Buraya Dilara kendilerine yabani hayvan teslim edildiğine dair paylaşım yaptı. Orman Bakanlığı'ndan Esra Dağlı, yabani hayvan gelmesi halinde paylaşım yapılması gerektiğini söylemişti. Bu sebeple paylaşım yaptı, bu paylaşımı gördüm" dedi. 

"MASAYA VURDU, KÜFÜRLER ETTİ"
Tanık Ruhsare Senem ise kedilerin tedavisini veterinerde yaptırdığını belirterek "Olay günü Yağmur Aşık yanında birkaç kişiyle geldi. Masaya vurdu, ağza alınmayacak küfürler etti. Dilara'ya çok şiddetli saldırdı. Ayrıldıklarında Yağmur'u ben dışarı çıkardım. Orada tehditlerine devam etti. "Oraya bin kişiyi toplarım" şeklinde sözleri oldu. Hiç kimse Yağmur'a bir şey yapmadı" diye konuştu.

"CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİLER"
Müşteki-sanıklar Dilara Tezel ve Berkay Güven ise Yağmur Aşık'ın cezalandırılmasını talep ettiler. 

YAĞMUR AŞIK'A
Mahkeme, müşteki-sanık Yağmur Aşık hakkında, Dilara Tezel'e yönelik "Basit yaralama" suçundan 8 ay hapis cezası verildi. Yağmur Aşık'a, diğer müşteki-sanıklar Faruk Yılmaz ve Berkay Güven'e yönelik "Tehdit" suçundan da 8 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Yağmur Aşık, üç müşteki sanığa yönelik "Hakaret" suçundan ise 7 ay 8 gün hapis cezasına çaprtırıldı. Mahkeme, Aşık'ın cezalarında olumsuz kişiliği dikkate alarak herhangi bir indirim uygulamadı veya hakkında hükmün açıklanmasını geri bırakmadı.

VETERİNER HEKİME BERAAT 
Mahkeme, veteriner hekim Dilara Tezel hakkında ise "Basit yaralama", "Tehdit" suçlarından beraatine hükmetti. Müşteki-sanık Faruk Yılmaz'ın da "Basit yaralama" ve "Tehdit" suçundan beraatine karar verildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA GİRMİŞTİ
Yağmur Aşık'ın yaklaşık 3 yıl önce sokakta bulduğu kulaklı orman baykuşunu özel bir veteriner kliniğine götürdüğü, tedavisinin ardından da geri almak istediği iddia edilmişti.  Veteriner hekim Dilara Tezel ise yaban hayatına ait olan baykuşun, mevzuat gereği Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na teslim edilmesi gerektiğini belirterek bu isteği geri çevirdiği, bunun üzerine Yağmur Aşık'ın, veteriner hekim Dilara Tezel'i darp ettiği ve tehdit ve hakaretlerde bulunduğu öne sürülmüştü. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de dosyaya delil olarak sunulmuştu. Görüntülerde, Yağmur Aşık'ın Dilara Tezel'in saçından tutarak darp ettiği, ayrıca elini masaya vurduğu da görülüyor. 

AVUKAT TUBA GÖKÇE: "KİMSE SESSİZ KALMASIN"
İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan da veteriner hekimlere destek için duruşmayı izledi. Duruşma sonrasında veteriner hekimler Dilara Tezel ve Berkay Güven'in avukatları Tuba Gökçe, veteriner hekimlere kendisine güvendikleri için teşekkür ederek "Umarım bir daha hiçbir zaman karşılaşmayacakları ve kamuda da çok ciddi saygı görmelerine vesile olacak bir karar olur. Yargıya güvenimiz sonsuzdu. Kimse sessiz kalmasın, bir şiddete uğruyorsa mutlaka yargıya güvensin arkasında dursun" dedi. 

"VETERİNER HEKİMLER SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI KAPSAMINA ALINSIN" 
Öte yandan oda adına yazılı basın açıklaması yapan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan mahkemenin kararını sevindirici bulmakla birlikte gerek beşeri, gerekse veteriner hekimlere bu tip saldırıların her geçen gün arttığını belirterek "Veteriner hekimlik en tehlikeli meslek grupları içinde yer alıyor. O nedenle veteriner hekimlerin de acilen sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)

 

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