“Yağışlar küresel ısınmadan dolayı aralıklarla ancak sık sık görülecektir”

İSTANBUL, () - Ordu’da yaşanan sel felaketini değerlendiren Meteoroloji Mühendisi Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, yağışların küresel ısınmadan dolayı, aralıklarla ancak sık sık görüleceğini söyledi. İnsanların her zaman tedbirli davranmalarını ve korkmamaları gerektiğini vurgulayan Özdemir, “Karadeniz, bölgesel yağışların etkisi altındadır. Yağışlar yakın zamanda Doğu Karadeniz’e doğru da ilerleyecek ama uzun sürmeyecektir” dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, nüfusun artmasıyla birlikte küresel ısınmanın etkisi ile sistemlerde anlık ve kısa süreli değişikliklerin yaşanmaya başladığını ve tabiatı etkisi altına aldığını söyledi.

"İKİ FARKLI BASINÇ SİSTEMİ ORDU'DA BİRLEŞTİĞİ İÇİN HAREKET FAZLA"

Sıcak karakterli Basra Alçak Basıncı ile soğuk karakterli Sibirya Yüksek Basıncı'nın bölgede dik gelişmeli olumsuz hava hareketlerine neden olduğunu ifade eden Özdemir, “Basra alçak basıncı şu anda etkin durumda ve Hazar Denizi üzerinden Kars, Trabzon, Sivas, Ankara ve Antalya’ya kadar iniyor. Bir de Doğu Avrupa üzerinde Bulgaristan, Rusya ve Ukrayna üzerinde bulunan Sibirya yüksek basınç sistemi var. Yüksek basınç sistemi soğuk karakterli olup kuzeyden hava kütlelerini getiriyor. Karadeniz’de deniz sıcaklıkları eski yıllara göre 1 veya 2 santigrat derece daha yüksektir. Basra Alçak Basıncı daha sıcak karakterli ve doğu bölgelerinden geliyor. Bu iki basınç sistemi tam olarak Ordu bölgesinde birleştiği için yükselici hareketler çok fazla, bundan dolayı da o bölgede yağış meydana geliyor ve maalesef sel felaketine yol açabiliyor. Denizin sıcaklığı ve denizin buharlaşması da durumu tetikleyen etkenler arasında. Su sıcaklığının 1 derece artması bile o bölgedeki sıkışmaları daha çok tetikliyor. Yakın zamanda Doğu Karadeniz’e doğru bu yağışlar ilerleyebilir” diye konuştu.

“TOPRAK KAYMALARI YAŞANABİLİR”

Kuvvetli yağışların devam etmesi halinde toprak kaymalarının da meydana gelebileceğini ifade eden Özdemir, “İnsanların korkmaması ve sakin davranması gerekiyor. Nem yüklü sıcak hava kütlelerinin yüksek seviyelere çıkarak yeryüzüne sağanak ve dolu yağışı şeklinde inmesiyle kuvvetli yağışlar meydana geliyor. Yağışların Kastamonu’ya doğru kayması da söz konusu olabilir. Bu bölgeler yüksek olduğu için de böyle yağışlar görülebiliyor. Bunlar ani gelişen sistemler ancak meteoroloji önceden uyarılarda bulunabiliyor. Olaylar aniden geliştiği için tedbir almaya fırsat bırakmıyor ancak insanlar her dakika tedbirli davranmak zorunda” ifadelerini kullandı.

“METEOROLOJİYE KULAK VERMEKTE FAYDA VAR”

Özdemir, insanların meteorolojiyi mutlaka dikkate alması gerektiğini ve Türkiye’nin diğer bölgelerinin şu anda risk altında olmadığını belirtti. Yağışların Orta Karadeniz’in sahil kesimlerinde etkisini gösterdiğini söyleyen Özdemir, “Bunun bir ucu da Doğu Karadeniz’e doğru uzanıyor. Şu an itibari ile İç Anadolu, Batı Bölgeleri, Ege ve Akdeniz için bir risk söz konusu değil. Sivas’ın güneyi, Elazığ’ın kuzeyinde bu durumların parça parça etkileri görülebilir. Ama uzun bir süre olacağını tahmin etmiyorum ancak meteorolojiye kulak vermekte fayda var. Yaz mevsiminde olunduğu için de bu sistem uzun sürmeden biter. Halk ilgili kuruluşların ve yerel yönetimlerin uyarılını dikkate almalıdır” dedi.

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