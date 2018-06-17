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Yağışlar, Akşehir Gölü'ne can suyu oldu 

Hasan DÖNMEZ-Atilla MEMİŞ/KONYA, () - KONYA'da, son dönemlerdeki yağışlar, kurumakta olan Akşehir Gölü'ne can suyu oldu. Akşehir ve Eber Göller Birliği Başkanlığı'nı yürüten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, gölün derelerden...

Yağışlar, Akşehir Gölü'ne can suyu oldu 

Hasan DÖNMEZ-Atilla MEMİŞ/KONYA, () - KONYA'da, son dönemlerdeki yağışlar, kurumakta olan Akşehir Gölü'ne can suyu oldu. Akşehir ve Eber Göller Birliği Başkanlığı'nı yürüten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, gölün derelerden beslendiğini belirterek, ''Göl, 2014 yılında kuruma noktasına geldi. Bu yıl yağışlardan dolayı biraz su birikti ama o eski görkemine kavuşması mümkün değil'' dedi.
Konya ve Afyonkarahisar sınırları içinde yer alan, 354 kilometrekarelik alana sahip Akşehir Gölü, 2009 ve 2014 yıllarında tamamen kuruma noktasına geldi. Bu yıl da kurumaya yüz tutan Akşehir Gölü'ne, mayıs ve haziran ayında metrekareye düşen 175 milimetre yağışla birlikte kış aylarındaki yağmurlar can suyu oldu. Gölün kıyıları kamışlarla kaplandı.
Akşehir ve Eber Göller Birliği Başkanlığı'nı yürüten Akşehir Belediye Başkanı Akkaya, gölün, ilçe için çok önemli olduğunu belirterek, ''Göl, bölgemizde üretilen kiraza, mikroklima bakımından katkı sağlayıp, kalitesini artırıyor. Gölümüz o eski görkemini kaybetti. Derelerden gelen sularla besleniyor; ancak son yıllardaki küresel ısınmadan  etkilendi. Göl, 1935 yılında tamamen kurumuş, 1969 yılında yağışlarla birlikte yeniden canlanmış, hatta sular çevresindeki köylere taşmış. O dönemlerde bölge insanına balıkçılık ve kamışçılık geçim kaynağı olmuştu'' diye konuştu.
'ESKİ GÖRKEMİNE KAVUŞMASI MÜMKÜN DEĞİL'
Son yıllarda küresel ısınma nedeniyle gölün kurumaya yüz tuttuğunu kaydeden Akkaya, 2014 yılında ise tamamen kuruma noktasına geldiğini söyledi. Bu yıl yağışlar dolayısıyla gölün su tuttuğunu belirten Akkaya, ''Bu yıl çok şükür yağışlardan dolayı bir su birikti; ama o eski görkemine kavuşması mümkün değil. Göl, 354 kilometrekare yüzölçümüyle ülkemizin 5'inci büyük gölüydü. Sığ bir göl ve en derin yeri 4- 5 metreydi. Şu an ise o seviyede değil. Su bulunan bölgelerde yarım ve 1 metre derinlik var. İlerleyen aylarda buharlaşmayla birlikte ve tarımsal sulamanın başlamasıyla gölü besleyen derelerden gelen suyunda azalacak olması nedeniyle gölün büyük bir ölçüde kuruyacağını ve küçük su adacıkları oluşacağını tahmin ediyoruz" dedi. 
'SAKARYA NEHRİ'YLE DESTEKLENECEK'
Göller Birliği olarak gölün kirlenmesinin önlenmesine yönelik çalışma yaptıklarını dile getiren Başkan Akkaya, katı atık depolama tesisi yapıldığı için Akşehir Gölü'nde kirliliğin olmadığını belirtti. Akkaya, gölün, geçmiş yıllarda yakındaki Eber Gölü'nden de desteklendiğini; ancak şu an oranın da kurumaya yüz tuttuğu için su akışının olmadığını kaydetti. Gölün, Sakarya Nehri’nden su takviyesi yapılarak, desteklenmeye çalışılacağını belirten Akkaya, ''Sakarya Nehri'nin bir kolu, komşu ilçemiz Çeltik’te bulunuyor. Sakarya Nehri'nden önce Eber Gölü'ne, oradan da Akşehir Gölü'ne su takviyesi yapılması için projelendiriliyor. Maliyeti yüksek olan bir projedir. Gerekli kurumlar bu projenin hayata geçmesi için çalışmasını sürdürüyor'' diye konuştu. 

​FOTOĞRAFLI  

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