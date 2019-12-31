orospu cocuklari

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

Yabancıya konut satışında rekor

  Türkiye genelinde bu yıl 11 aylık dönemde yabancılara konut satışı tarihin en yüksek seviyesine ulaşarak, yüzde 32 artışla 40 bin 616 oldu. Rakamın yıl sonunda 45 bini aşması bekleniyor. Yabancıya en çok konut satışı yapılan ilin...

GENEL 31.12.2019, 10:08


 
Türkiye genelinde bu yıl 11 aylık dönemde yabancılara konut satışı tarihin en yüksek seviyesine ulaşarak, yüzde 32 artışla 40 bin 616 oldu. Rakamın yıl sonunda 45 bini aşması bekleniyor. Yabancıya en çok konut satışı yapılan ilin İstanbul, ardından ise Antalya'nın olduğu belirlenirken, akıllı teknolojili ve eşyalı evleri tercih eden yabancılar ise en çok İstanbul ve Antalya'dan ev aldı. Yabancılara en çok konut satışı yapılan ilk üç ülke ise Irak, İran ve Rusya oldu. 
Türkiye'de 2019'un 11 aylık döneminde yabancılara konut satış rakamları önceki yıllarda 10-20 bin düzeylerindeyken, geçen sene sayı 39 bin 663'e kadar yükseldi. Bu yıl ise ilk defa 40 bini aştı. Antalya'da yabancılara dönük konut projeleri üreten Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) üyesi Helmann Consturaction firması Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2019'un 11 ayında, Türkiye genelinde 40 bin 616 konut satışıyla rekor kırıldığını söyledi. Geçen yıl aynı dönemde 35 bin 103 konut satışına göre yüzde 32'lik artış olduğunu kaydeden Özgün, "Aralık ayı verileriyle birlikte bu yılki toplam satış 45 bini aşacak gibi görünüyor" dedi.
İSTANBUL'DA YÜZDE 50'YE YAKIN ARTIŞ
İllere göre bakıldığında 11 ayda yabancıya en çok konut satış yapılan ilin İstanbul olduğunu söyleyen Özgün, "İstanbul'da geçen seneye göre yaklaşık yüzde 50'lik artışla 18 bin 207 konut satışı yapıldı. Yıl sonunda İstanbul'daki satış adedi 20 bini geçer. İkinci sırada ise Antalya var. Geçen yıla göre Antalya'da yüzde 11'lik artışla toplam 7 bin 994 konut satışı yapıldı. Yıl sonunda 9-10 bini bulur diye tahmin ediyoruz. Hem İstanbul hem Antalya hem de Türkiye geneli toplam satışları tarihin en yüksek sayısına ulaştı ve rekor kırıldı. Türkiye'den konut satın alan ülkelere göre ilk sırada Irak var. Bu yıl 11 ayda Iraklılar toplam 6 bin 699 konut aldı. İkinci sıradaki İranlılar 4 bin 660 konut aldı. Üçüncü Rusya'dan 2 bin 531 kişi konut alımı yaptı" dedi.
AVRUPALI VE RUSLAR SAHİLLERİ SEVİYOR
Irak ve İran gibi Ortadoğu ülke vatandaşlarının daha çok Bursa, Yalova, İstanbul ve Ankara'yı tercih ettiğini belirten Özgün, Rus, Alman ve İngilizlerin ise Antalya ve Muğla gibi sahil kentlerini daha çok tercih ettiklerini dile getirdi. Selman Özgün, ?Yabancılar konut seçiminde ulaşımın daha rahat, uçuş sayısının fazla olduğu, gidiş-gelişin ekonomik olduğu illeri tercih ediyor. Bu tür illerde ise şehir merkezi ve havalimanına yakınlık ile güvenlikli siteler öne çıkıyor" dedi.
FULL EŞYALI VE AKILLI EV İSTİYORLAR
Konut özellikleri açısından Avrupalılar ve Rusların 1+1, 2+1 gibi küçük konutları, Ortadoğu'dan ise villa veya geniş metrekareli çok odalı konutların daha çok talep gördüğünü anlatan Selman Özgün, iç özellikler açısından da eşyalı, akıllı ev teknolojisi gibi özellikler öne çıkıyor. Özgün, ?Örneğin bizim yeni tamamlanan ve tamamına yakını yabancılara satılan projemizde sadece bavullarını alıp gelmeleri yeterli olacak. Ful eşyalı, ısıtma-soğutma, havalandırma, ışıklandırma gibi işlemleri ülkelerindeyken bile yapabilecekleri akıllı ev teknolojisi sistemi var" diye konuştu.
YABANCILARA EN ÇOK KONUT SATIŞI YAPILAN İLLER
İllere göre Türkiye'de bu yılın 11 ayında yabancıya en çok konut satış yapılan ilk 10 il sıralaması şöyle:
"İstanbul'da 18 bin 207, Antalya'da 7 bin 994, Ankara'da 2 bin 222, Bursa'da 2 bin 1, Yalova'da 1542, Sakarya'da 1112, Muğla'da 868, Trabzon'da 847, Aydın'da 765, Samsun'da 762. Diğer iller ise 4 bin 296."
EN ÇOK KONUT ALAN ÜLKELER
Bu yıl 11 ayda Türkiye genelinde yabancılara en çok konut satışı yapılan ülkeler ise şöyle:
"Irak 6 bin 699, İran 4 bin 660, Rusya 2 bin 531, Suudi Arabistan 2 bin 14, Afganistan 1879, Kuveyt 1730, Almanya 1576, Ürdün 1442, Yemen 1323, İngiltere 1247, Azerbaycan 1045, Filistin 991, Libya 970, Mısır 891, İsveç 699, Kazakistan 672, Katar 650, Ukrayna 616, ABD 596, Lübnan 590, diğer ülkelerden 7 bin 795."

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 31 Aralık 2019
İmsak 06:50
Güneş 08:22
Öğle 13:12
İkindi 15:32
Akşam 17:52
Yatsı 19:19
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Kasımpaşa 17 15
15. Konyaspor 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 17 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 17 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Fatih Karagümrük 17 23
12. Giresunspor 17 21
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 19 55
2. Leicester City 20 42
3. Man City 20 41
4. Chelsea 20 35
5. M. United 20 31
6. Tottenham 20 30
7. Wolverhampton 20 30
8. Sheffield United 20 29
9. Crystal Palace 20 27
10. Everton 20 25
11. Newcastle 20 25
12. Arsenal 20 24
13. Burnley 20 24
14. Brighton 20 23
15. Southampton 20 22
16. Bournemouth 20 20
17. West Ham 19 19
18. Aston Villa 20 18
19. Watford 20 16
20. Norwich City 20 13
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10
izmir escort