Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Diyanet ve ilahiyatlar harekete geçiyor
Diyanet ve ilahiyatlar harekete geçiyor
PİYASA - ABD gelişmeleri sonrasında euro 4.80 lirayı aştı
Euro 4.80 lirayı aşarak tarihi...
Şişli'de Kadir İnanır için inşaatın çatısına çıktı
Şişli'de Kadir İnanır için inşaatın...
Karacasu'da taşımalı eğitim gören 183 öğrenci zehirlendi
Karacasu'da taşımalı eğitim gören 183...

Yabancılar Muğla'yı tercih ediyor

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), ()- MUĞLA'ya yerleşen ve ikamet eden yabancı sayısının 8 bin 290'ı erkek, 7 bin 256'sı kadın olmak üzere toplam 15 bin 546 olduğu bildirildi. İlde en çok yabancının yaşadığı kent ise Bodrum olarak öne...

Yabancılar Muğla'yı tercih ediyor

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), ()- MUĞLA'ya yerleşen ve ikamet eden yabancı sayısının 8 bin 290'ı erkek, 7 bin 256'sı kadın olmak üzere toplam 15 bin 546 olduğu bildirildi. İlde en çok yabancının yaşadığı kent ise Bodrum olarak öne çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından yapılan yazılı açıklamada, geçen yıla kadar Muğla'ya yerleşen ve ikamet eden yabancı sayısının 8 bin 290'ı erkek, 7 bin 256'sı kadın olmak üzere toplam 15 bin 546 olduğu belirtildi. Muğla'ya yerleşen yabancılar arasında 4 bin 550 kişi ile İngilizler ilk sırada yer alırken, 2 bin 53 kişi ile Almanlar ikinci ve 966 kişi ile Ruslar üçüncü sırada yer aldı. Muğla 'da en çok yabancının yaşadığı ilçe ise Bodrum oldu.
Bodrum'da yaklaşık 12 yıldır, eşi Miklos Mester ve kızı ile birlikte yaşayan makine mühendisi İldiko Bakros Mester (49), ilçeye olan sevgisini anlattı. Macarların ünlü kısa mesafe koşucusu ve beden eğitimi öğretmeni olan Mester, "Bodrum'u ve Türkiye'yi çok seviyoruz. Ülkemizde yaşayan Türk dostlarımızla da çok iyi iletişim içerisindeyiz. Bu nedenle ömrümüzün geri kalan bölümünü, Bodrum'da geçirme kararı aldık. Tabii ülkemize de gidip geliyoruz, ama Bodrum yaşanması için her şeyi ile mükemmel bir kent. Burada huzur dolu bir yaşamın içerisindeyiz. Hem Bodrumlularla, hem de dünyanın birçok ülkesinden olanlarla farklı arkadaşlıklar kurduk. Burası bizim için artık ikinci vatanımız" dedi.
'BODRUM BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GİBİ'
Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon ise açıklanan rakamların çok üstünde yabancı konuk olduğunu belirterek, "Birçok yabancı konuğumuz mülk ediniyor ve ikametlerini getiriyor. Bu rakamlar bunları gösteriyor. Ancak yılın 8 ayı ilçemizde kalan 3-4 ayı ülkelerinde geçiren birçok yabancı dostumuz var. Bodrum'un gerek ekonomik, gerekse sosyokültürel hayatına çok önemli katkıda bulunuyorlar. Burada sadece yaşamıyorlar. Örneğin sokak köpeklerine sahip çıkan, barınak yapan, onlar için hayatlarını adayan yabancı dostlarımız var. Aynı duyarlılığı göçmenler ve çevre için de gösteriyorlar. Bazı konularda Bodrum'u korumak ve yaşatmak için bazen bizden daha hassas ve duyarlı olabiliyorlar. Biz, ilçemizde 60'a yakın ülkenin vatandaşı ile Birleşmiş Milletler gibi yaşıyoruz. Biz de onlar da çok mutlu" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314