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Yabancı turistlerin yüzme keyfini sağanak bozamadı
MARMARİS'te denize giren yabancı turistler, aniden başlayan yağmura aldırmadan yüzmeye devam etti. Marmaris şehir merkezinde öğleden sonra sağanakla birlikte ilginç görüntüler ortaya çıktı. Atatürk Caddesi'ndeki mavi bayraklı halk...
GENEL 25.09.2019, 17:58
MARMARİS'te denize giren yabancı turistler, aniden başlayan yağmura aldırmadan yüzmeye devam etti.
Marmaris şehir merkezinde öğleden sonra sağanakla birlikte ilginç görüntüler ortaya çıktı. Atatürk Caddesi'ndeki mavi bayraklı halk plajında yüzenler ve su sporlarıyla ilgilenenler deniz tutkusundan vazgeçmedi. Yağmurun yağmasına aldırmayan turistler, bisiklet sürmeye ve yürüyüş yapmaya devam etti.
Yağmurdan korunmak için otobüs duraklarına sığınan turistlerin yanı sıra, bazı turistler çevredeki doğa manzarasını fotoğrafladı.
Marmaris şehir merkezinde öğleden sonra sağanakla birlikte ilginç görüntüler ortaya çıktı. Atatürk Caddesi'ndeki mavi bayraklı halk plajında yüzenler ve su sporlarıyla ilgilenenler deniz tutkusundan vazgeçmedi. Yağmurun yağmasına aldırmayan turistler, bisiklet sürmeye ve yürüyüş yapmaya devam etti.
Yağmurdan korunmak için otobüs duraklarına sığınan turistlerin yanı sıra, bazı turistler çevredeki doğa manzarasını fotoğrafladı.
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