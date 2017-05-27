Yabancı ormancılar yangın tatbikatı yaptı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), () - MERSİN'in Erdemli İlçesine 'Uluslararası Çölleşme İle Mücadele' eğitimi kapsamında gelen 18 ülkeden 35 orman uzmanı, düzenlenen yangın tatbikatına katıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Hanifi Avcı, Türk Cumhuriyetleri, Kafkaslar, Balkanlar ile Doğu Avrupa ülkelerinden eğitime katılan 35 uzmana arazi tahribatının dengelenmesi, ormanların rehabilitasyonu, iyi tarım uygulamaları ve erozyonu önleme konusunda eğitim verdiklerini söyledi. Eğitimin son gününde ise sezon öncesi orman yangınlarının önlenmesine yönelik tatbikatın gerçekleştirildiğini, konuk bazı uzmanların tatbikata bizzat katıldığını dile getirdi. Avcı, "Mersin Orman Bölge Müdürlüğümüz yabancılara ormancılık, ormanların bakımı, gençleştirilmesi, ağaçlandırma ve erozyonla mücadele ve fidan üretimi konularında bilgi aktardılar" dedi.

Çölleşme ile mücadele konusunda Türkiye'nin dünyada bir numara olduğunu vurgulayan Avcı şunları söyledi:

"Ülkemize eğitime gelen yabancı uzmanlara eğitimler hep yaşanılarak veriliyor. Hem teorik hem de pratik eğitim vermekteyiz. Ülkemize gelenlere 3 gün teorik eğitim verilirken 2 gün de pratik yani yerinde uygulamalı eğitim veriyoruz. Bunlardan bir tanesi de yangın tatbikatının canlı olarak verilmesidir. Uluslararası manada çölleşme ile mücadele konusunda Konya ve Mersin Türkiye'nin eğitim merkezi olarak kabul edildi. Şu andaki eğitim ve tatbikata 18 ülkeden 35 uzman katılırken temmuz ve ağustos ayında ise 44 ülkeden uzmanlar katılacak."

Mersin Orman Bölge Müdür Vekili Yalcın Akın ise, Erdemli İlçesindeki yangın tatbikatının sezonun ilk tatbikatı olduğunu dile getirdi. Yangınla mücadele sezona bin 500 personelle hazır olduklarına dikkat çeken Akın, "Tüm isteğimiz kazasız belasız ve şehit vermediğimiz bir yangınsız sezon geçirmek. Ayrıca halkımızdan yangınlara karşı duyarlı olmalarını ve bir yerde en küçük duman görmelerinde bile orman yangın hattını aramalarını ve ihbar etmelerini istiyoruz'' diye konuştu.

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