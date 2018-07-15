Yabancı öğrenciler, '15 Temmuz' anmalarına katıldı

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde, 15 Temmuz darbe girişiminin 2’nci yılı etkinliklerle anıldı.'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik' günü anma etkinlikleri yapılan yürüyüşün arıdan Cumhuriyet Meydanı’nda devam etti. Yürüyüşe Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Garnizon Komutanı Hv. Albay Selahattin Akalp, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, İlçe Jandarma Komutanı Recep Cansu, İlçe Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç ve yaklaşık 500 vatandaş katıldı. Kortej yürüyüşü esnasında sık sık "Dik dur eğilme bu millet seninle" sloganları atıldı.15 Temmuz anma etkinliklerine Bandırma Üniversitesi'ne Türkçe eğitim programı kapsamında katılan yabancı öğrenciler de katıldı. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Zülfikar Bayraktar, Yunus Emre Enstitüsü ve Üniversite arasında imzalanan Türkçe yaz okulu kapsamında 25 öğrenciye 3 hafta boyunca dilin yanı sıra Türk kültürünü öğreteceklerini söyledi. Beyrut Yunus Emre Enstitüsü Eğitim Koordinatörü Onur Kale de, "Ülkemizin güzelliklerini onlara tanıtarak 118 ülkeden 1000'e yakın öğrenci ülkemize geldi. Bandırma’ya 25 öğrencimiz geldi, şimdiden Türkiye’yi sevmeye başladılar" diye konuştu. Arjantin, Kolombiya, Brezilya, Nijerya, İspanya, Endonezya, Fransa, Moritanya, Jamaika, Birleşik Devletler, Birleşik Krallık, Cezayir, İran, Fildişi Sahili, Senegal, Suudi Arabistan, Pakistan, Malezya, Avustralya, Etiyopya, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Liberya ve Hollanda'dan gelen öğrenciler etkinlikler kapsamında vatandaşlarla beraber yürüyüp meydanda yer aldı.

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