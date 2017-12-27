Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Kırk Yılın Hatırına Yarışsana' adlı etkinlikte yerleşik yabancı kadınlar en iyi Türk kahvesini yapmak için yarıştı. Yabancıların yarışma öncesi sundukları Türk halk oyunları, semazen gösterisi ve sahne şovları da ilgiyle izlendi.

Manavgat Yaşam ve Kültür Derneği (MAYDER) tarafından düzenlenen 'Kırk Yılın Hatırına Yarışsana' adlı Türk kahvesi pişirme yarışmasında, yabancı gelinler ve yerleşik yabancılar ter döktü. Titreyengöl mevkiindeki otelde Manavgat Belediyesi, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası, Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası desteğiyle düzenlenen yarışmaya yerleşik yabancılar büyük ilgi gösterdi. Yarışma öncesi yabancılar oluşturdukları ekiplerle Türk halk oyunlarının yanı sıra semazen gösterisi ve sahne şovları gerçekleştirdi.

OCAĞIN BAŞINA GEÇİP KAHVE PİŞİRDİLER

Yarışmada Kaymakam Mustafa Yiğit, Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, AÜ Manavgat Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hakan Sert, Manavgat Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Salim Aksoy jüri olarak yer aldı. Yarışmaya katılan 8 yerleşik yabancı önce kahve çekirdeklerini el değirmenlerinde öğüttü, daha sonra kendileri için hazırlanan ocaklarda Türk kahvesi pişirerek jüri üyelerinin beğenisine sundu. Yarışma sonunda İsveçli Malin Larsson birinci, Rus asıllı Valentina Oruç ikinci olurken, Moldova doğumlu Ayşe Demirbaş ise üçüncü oldu.

'ÜYELERİMİZ TÜRK KÜLTÜRÜNE ÇOK MERAKLI'

MAYDER Başkanı Ezgi Bahçealtı, bu sene 3'üncüsünü düzenledikleri yarışmaya üyelerin büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Bu sene özellikle halk oyunları grubu kurduk, semazen gösterileri yaptık. Üyelerimiz Türk kültürüne çok meraklı, öğrenmek istiyor. Bununla birlikte Türk kahvesiyle de renklendirmek istedik" dedi.

'TÜRK KAHVESİ ÇOK FANTASTİK'

Yarışmanın birincisi İsveçli Malin Larsson, Side'ye 15 yıl önce geldiğini anlatırken, "Benim tercihim neskafedir. Türk kahvesi çok fantastik ve yapımı oldukça zor. Özellikle köpüğünü ayarlamak çok zor. Kazandığım için mutluyum" diye konuştu.

Yarışmada dereceye girenlere Kaymakam Mustafa Yiğit, Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve MATSO Başkanı Ahmet Boztaş tarafından çeşitli hediyeler verildi.

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