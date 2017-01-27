Yaban hayvanlarına yem takviyesi

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN'da bulunan Orman ve Su İşleri 11'inci Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, yaban hayvanlarının olumsuz kış şartlarında açlığa bağlı ölümlerinin önüne geçmek amacıyla Samsun'da 12 ton, Amasya'da 6 ton, Çorum'da 7.5 ton, Ordu'da 1.5 ton ve Tokat'ta 5 ton yemin doğaya bırakıldığını söyledi.

Orman ve Su İşleri 11'inci Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yaban hayvanlarına besin desteği verilmesi amacıyla yapılan doğaya yem bırakma çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yaban hayvanlarının olumsuz kış şartlarında açlığa bağlı ölümlerinin önüne geçmek, besin zinciri halkasını korumak, yırtıcı ve insanlara zarar verecek yaban hayvanlarını yerleşim yerlerinden uzak tutmak, ağır kış şartlarının yaban hayatına olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla Yaban Hayatı Destek Planları hazırlandığını belirten Kılınçer, "Bu kapsamda 11'inci Bölge Müdürlüğü tarafından da Yaban Hayatı Destekleme Planı hazırlanmış ve uygulamaya geçilmiştir. Tüm yurtta olduğu gibi bölgemizi de etkisi altına alan yoğun kış şartlarının yaban hayatına olan etkisini azaltmak amacıyla yemleme çalışmaları başlamıştır. Bugüne kadar Samsun'da farklı sahalarda yaklaşık 12 ton yem araziye bırakılmıştır. Aynı şekilde Bölge Müdürlüğümüze bağlı Amasya ilinde 6 ton, Çorum'da 7.5 ton, Ordu'da 1.5 ton ve Tokat'ta 5 ton yem araziye bırakılmıştır. İklim koşullarının kötü olduğu dönemlerde yemleme çalışmalarına devam edilecektir. Vatandaşlarımızın sokak hayvanları için uygun noktalara yiyecek bırakmaları, yada bölge müdürlüğümüz ekiplerine teslim etmeleri çalışmalarımızı destekleyecektir. 2016-2017 kış döneminde yaklaşık 45 ton yemin doğaya bırakılması planlanmıştır" dedi.



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