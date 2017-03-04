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Yaban hayvanlarına yem

ARDAHAN’da Sulakyurt İlköğretim İlkokulu öğrencileri 3 Mart Dünya Yaban Hayatı günü nedeniyle yaban hayvanların beslenebilmesi için kovalarla taşıdıkları yemleri karların üzerine serpti. Yaban Hayatı günü nedeniyle Ardahan Doğa...

Yaban hayvanlarına yem
ARDAHAN’da Sulakyurt İlköğretim İlkokulu öğrencileri 3 Mart Dünya Yaban Hayatı günü nedeniyle yaban hayvanların beslenebilmesi için kovalarla taşıdıkları yemleri karların üzerine serpti.
Yaban Hayatı günü nedeniyle Ardahan Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından merkez Sulakyurt İlköğretim İlkokulu öğrencilerine, yaban hayatla ile ilgili bilgi verdi. Daha sonra kırsal alana giden öğrenciler, kovalarla getirdikleri yemleri karların üzerine serpti. Doğa ve doğadaki hayvanları korumanın insanlık görevi olduğuna dikkat çeken öğrenciler, yaptıkları etkinlikten son derece mutluluk duyduklarını bildirdi. Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Temel Şimşek, "Dünya Yaban Hayatı Günü' nedeniyle, Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü olarak merkeze bağlı Sulakyurt İlköğretim Okulu'nda sunum yaptık. Daha sonra öğrencilerimizle doğada göç etmeyen kuşlarımız için yemleme çalışması yaptık. Öğrencilerimize bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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